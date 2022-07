Allegro z nowością. Teraz będzie za darmo

Allegro rozwija swoje usługi dostaw Allegro One i wprowadza w niej nowość, która bardziej zachęci do zamawiania dostaw kurierskich. Platforma sprzedaży ogłasza darmowe zwroty z Allegro One Kurier.

Klienci zamawiający przesyłki do sieci Allegro One mogą bez żadnych dodatkowych opłat nadać zwrot przesyłki nie tylko dla zamówień do automatu paczkowego, ale także dostarczanych kurierem. Darmowe zwroty przysługują wszystkim klientom – także tym, którzy nie korzystają z programu Allegro Smart.

Do tej pory z darmowych zwrotów mogły korzystać osoby, które przesyłkę zamówiły do zielonego automatu Allegro One Box bądź punktu partnerskiego Allegro One Punkt.

Od teraz Allegro rozszerza bezpłatną usługę także dla klientów korzystających z dostaw One Kurier. Nadanie zwrotu przesyłki beż żadnych opłat jest możliwe w zielonych automatach One Box by Allegro, punktach stacjonarnych One Punkt by Allegro lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej (z wyłączeniem agencji pocztowych).

One Kurier to najnowszy element pakietu usług Allegro. Kurierzy realizują dostawy tego samego lub następnego dnia oraz w soboty w dziewięciu największych miastach Polskii: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Częstochowie i Toruniu. Obsługują także przesyłki sprzedawców korzystających z usługi One Fulfillment by Allegro.

Za dostawy i zwroty produktów nie płacą również klienci Allegro Smart. Wystarczy, że złożą zamówienie na minimum 40 zł od jednego sprzedającego lub połączą drobne zakupy od kilku sprzedających korzystających z Magazynu Allegro (minimalna wartość koszyka – również 40 zł).

Źródło zdjęć: Allegro

Źródło tekstu: Allegro