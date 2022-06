Allegro ułatwi przesyłki. Zwróć uwagę na kolor

Allegro wprowadza nową funkcję, która ma ułatwić odbiór paczek – tak, by się nie pomylić i nie zabrać cudzej przesyłki. Mają to gwarantować tzw. świetliki, instalowane w automatach One Box.

Allegro cały czas rozwija sieć swoich własnych automatów paczkowych One Box, które mają być alternatywą dla paczkomatów InPostu i maszyn Poczty Polskiej. Platforma sprzedaży dodaje też w nich nowe funkcje, a jedną z nich są świetliki, jak je nazywa Allegro.

#podświetlOne automaty

Jak wyjaśnia Allegro, aż 65% jego użytkowników obawia się sytuacji, gdy pod automatem paczkowym skrytkę otwiera jednocześnie kilka osób, a następnie muszą ustalić, która przesyłka należy do kogo.

Ten problem ma eliminować nowa funkcja #podświetlOne wprowadzona w maszynach One Box. Nowe rozwiązanie ma przyspieszyć odnajdywanie przesyłki. Podczas jej odbioru w aplikacji Allegro każdy klient zobaczy inny kolor świetlika. Ten sam kolor zapali się w kolumnie nad skrytką, gdzie została umieszczona przesyłka.

Teraz Allegro musi zadbać o jeszcze jedno – zachęcić większą liczbę sprzedawców, by oferowali dostawy do automatów One Box. Spotkanie kilku odbiorców przesyłek pod paczkomatami InPostu rzeczywiście bywa problematyczne. Nie grozi nam to przed maszynami One Box, gdzie rzadko kogokolwiek widać.

Proste rozwiązania są najlepsze! Chcemy, żeby odbiór przesyłek z Allegro był jeszcze szybszy i wygodniejszy, a przy okazji wywoływał uśmiech. Ile razy każdy z nas znajdował się w sytuacji, gdy podczas odbierania zakupów z automatu paczkowego, otwierało się kilka skrytek i trzeba było szukać swojej paczki. Postanowiliśmy podejść do tego wyzwania z humorem i zaprosić do pomocy… świetliki – naszych cichych bohaterów. Pojawiają się podczas odbioru w aplikacji mobilnej Allegro i pomagają znaleźć paczkę

– zachwala nowość Barbara Kaczorek, odpowiadająca za rozwój funkcjonalności One Box by Allegro.

To kolejna funkcja, która zwiększa wygodę klientów odbierających przesyłki z One Box. W ostatnim czasie platforma umożliwia klientom wybór strefy, w której kurier umieści przesyłkę. Kupujący nie tylko wskaże, już na etapie składania zamówienia, czy preferuje odbiór ze strefy niskiej, czy wysokiej, ale także może poinformować czy wybiera ją z wygody, czy potrzeby. W ten sposób Allegro może zapewnić pierwszeństwo osobom, dla których odbiór z konkretnej wysokości jest potrzebą.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

