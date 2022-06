Allegro da Ci 50 zł na zakupy. Wystarczy zrobić dwie rzeczy

Allegro przygotowało ciekawą promocję, w której można zdobyć 50 Monet, czyli de facto 50 zł na zakupy. Co trzeba zrobić?

Jak zdobyć 50 Monet (50 zł) na zakupy na Allegro? Aktualnie jest to możliwe za sprawą promocji, którą przygotowała platforma zakupowa. Cały proces jest bardzo prosty i sprowadza się do kilku prostych kroków.

Jak zdobyć 50 zł na zakupy na Allegro?

Promocja jest dla osób, które do tej pory nie korzystały z Allegro Pay. Za aktywację usługi odroczonych płatności otrzymacie 25 Monet, czyli równowartość 25 zł do wykorzystania na zakupy. Monety powinny pojawić się w ciągu 2 dni roboczych i można je odebrać w ciągu 7 dni od aktywacji Allegro.pl (w tym celu trzeba przejść do zakładki Monety na Allegro).

Kolejne 25 Monet możecie zdobyć za wykonanie pierwszej transakcji za pomocą Allegro Pay. Wystarczy tak naprawdę wybrać odroczone płatności, a za chwilę spłacić saldo. Ponownie Monety pojawią się na koncie w ciągu 2 dni roboczych i jest 7 dni na ich odebranie w dedykowanej do tego zakładce na Allegro.

W sumie w ten sposób możecie zdobyć 50 Monet, a więc równowartość 50 zł na zakupy w serwisie aukcyjnym (chociaż aukcji to tam jest stosunkowo niewiele). Promocja trwa od 30 maja do 12 czerwca lub do wyczerpania puli miliona Monet, więc warto się pospieszyć.

