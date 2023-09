Bolt rozstawi Polakom darmowe hulajnogi

Bolt udostępni 250 darmowych e-hulajnóg w ponad 60 miastach w Polsce. Wszystko z okazji Dnia bez Samochodu. W ten sposób firma chce zachęcać mieszkańców miast do wypróbowania alternatywnych środków transportu.

W Światowy Dzień bez Samochodu, który przypadka w piątek 22 września, Bolt udostępni 250 darmowych hulajnóg w ponad 60 miastach w Polsce. Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców miast do korzystania z niskoemisyjnych i alternatywnych dla prywatnego samochodu środków transportu po mieście.

Hulajnogi elektryczne to doskonały sposób na pokonanie średniego dystansu np. na przystanek autobusowy. Już teraz widzimy, że hulajnogi elektryczne zyskują na popularności. Według naszych danych, w porównaniu rok do roku, liczba przejazdów jednośladami Bolt wzrosła dwukrotnie. Mamy nadzieję, że nasza akcja zachęci mieszkańców do wypróbowania tego środka transportu