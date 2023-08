Bolt nagra pasażerów. Nie tylko obraz, ale też dźwięk

Bolt już od przyszłego tygodnia zamierza nagrywać wszystko, co dzieje się wewnątrz samochodów. Polacy mogą nawet nie wiedzieć, że są rejestrowani.

Bolt rusza z nową inicjatywą, w ramach której nagrywane będzie wszystko, co dzieje się wewnątrz samochodów przewoźnika. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w którym pilotażowy program zostanie uruchomiony. Testy rozpoczną się już w przyszłym tygodniu — informuje Rzeczpospolita.

Bolt nagra pasażerów

Nagrywane ma być wszystko, co dzieje się wewnątrz samochodów. Możliwe będzie także rejestrowanie dźwięku. Wszystko to w imię większego bezpieczeństwa pasażerów, a także zapewne samych kierowców. Program ma ruszyć w kilku polskich miastach i to już od najbliższego poniedziałku (28 sierpnia).

To, co budzi największe kontrowersje, to możliwość nagrywania dźwięku. To może zostać uruchomione zarówno przez pasażera, jak i kierowcę i to bez informowania drugiej strony. Przeciwnicy mają obawy o prywatność. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której kierowca rejestruje poufną rozmowę, którą pasażer prowadzi np. przez telefon.

Bolt uspokaja, że nagrywanie będzie działać tylko w trakcie przejazdu i zostanie wyłączone zaraz po jego zakończeniu. Poza tym nagranie ma być szyfrowane i niedostępne dla samego pasażera, a także automatycznie usuwane z telefonu po 24 godzinach. Natomiast dla Bolta stanie się dostępne dopiero w momencie załączenia go wiadomości wysyłanej do zespołu wsparcia. Inaczej firma nie będzie miała do niego dostępu.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita