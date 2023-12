Biedronka odpala bombę. Mnóstwo sprzętu, w tym znani producenci

Biedronka przygotowała w swoim sklepie internetowym kilka promocji na elektronikę. Niektóre ze sprzętów mogą być ciekawym prezentem na święta.

Wciąż wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale Biedronka od dawna ma własny sklep internetowy. Często można w nim kupić elektronikę w atrakcyjnych cenach. Tym razem sieć z charakterystycznym owadem w logo przygotowała kilka propozycji.

Tania elektronika w Biedronce

Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się promocja na 55-calowy telewizor marki Metz. Model 55MUD7000Y został przeceniony o 20 proc., dzięki czemu jego cena spadła z 2199 do 1749 zł. Jest to model, który oferuje między innymi rozdzielczość 4K Ultra HD, system operacyjny Google TV z mnóstwem aplikacji do wyboru, a także Dolby Digital i HDR10. To typowy model budżetowy, ale z niezłej jakości obrazem, jak na swoją cenę.

Poza tym w Biedronka Home można kupić zestaw klawiatury z myszką w cenie zaledwie 100 zł. Mowa o modelach Tracer Gamezone Ray X oraz Tracer Gamezone Snail RBG. Sama klawiatura kosztuje w tym przypadku 99 zł. Po dodaniu do koszyka dodatkowo gryzonia jego cena zostanie obniżona to 1 zł, więc w sumie wychodzi zestaw za wspominane już 100 zł.

Oprócz tego Biedronka Home przygotowała też promocję na kierownicę Tracer Rayder w cenie 145 zł, a także robot sprzątający Blaupunkt RVC201 w cenie zaledwie 349 zł. Wszystkie promocje obowiązują od 3 do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Źródło zdjęć: własne