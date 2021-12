Allegro testuje cierpliwość Polaków

Święta tuż tuż, a nie wszyscy z nas zdążyli zaopatrzyć się w prezenty pod choinkę. Czy kupując je teraz zdążymy je otrzymać do piątku? Allegro twierdzi, że raczej nie, a według InPostu są na to jeszcze duże szanse.

O tym, że zakupu prezentu pod choinkę lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę, szczególnie gdy kupujemy przez Internet z przesyłką, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Jednak zawsze się zdarzy ktoś, kto z jakiegoś znanego sobie powodu nie zrobi tego odpowiednio wcześniej. Co wtedy? Czy pozostaje kupić prezent w sklepie stacjonarnym?

Czy moja paczka przyjdzie przed świętami?

Jednym z bardzo popularnych miejsc, w którym kupujemy prezenty (i nie tylko), jest platforma sprzedażowa Allegro. Dzisiaj (21 grudnia) pojawił się komunikat, który raczej nie spodoba się osobom liczącym na to, że jeszcze coś zamówią i dostaną to przed świętami Bożego Narodzenia. Jak możemy w nim przeczytać:

W związku ze zwiększoną liczbą zamówień i trudnymi warunkami pogodowymi część kupujących może dostać przesyłki później, niż wskazywał na to przewidywany czas dostawy, który wyświetlaliśmy w ofercie w momencie zakupu.

Allegro przewiduje, że część kupujących nie dostanie swoich zamówień przez świętami. Dlatego, aby uniknąć rozczarowania klientów, w ofertach wyświetlana jest data 27 grudnia 2021 roku jako najbliższy przewidywany termin dostawy. We wszystkich ofertach wyłączone zostało również oznaczenie o dostawie przed świętami. Co to oznacza dla kupujących?

Przy obliczaniu przewidywanego czasu dostawy Allegro nie będzie uwzględniać 22 i 23 grudnia, a dni 24, 25 i 26 grudnia będą traktować jako święto. Z tego powodu:

zamówienia, które kupujący złożą 21 grudnia do godziny wysyłki tego samego dnia powinny zostać nadane 21 grudnia,

zamówienia, które kupujący złożą 21 grudnia po godzinie wysyłki tego samego dnia – można nadać do 27 grudnia,

zamówienia, które kupujący złożą po 21 grudnia w ofertach z wysyłką w 24h – można nadać do 27 grudnia,

zamówienia, które kupujący złożą po 21 grudnia w ofertach z deklaracją wysyłki w 48h – można nadać do 28 grudnia,

zamówienia, które kupujący złożą po 21 grudnia w ofertach z deklaracją wysyłki w 72h – można nadać do 29 grudnia.

To wyjątkowa sytuacja, dlatego wydłużenie przewidywanego czasu dostawy nie wpłynie negatywnie na Twoje wyniki w panelu jakości sprzedaży w miarach: Wysyłka w terminie i Numery przesyłek uzupełnione w terminie. Czas na wysyłkę w terminie i uzupełnienie numeru przesyłek będziemy liczyć zgodnie z informacjami powyżej. Zmiana ta nie wpływa na miary z obszaru Obsługa kupującego. Oznacza to, że 22 i 23 grudnia standardowo liczymy Twój czas odpowiedzi w Dyskusjach i na wiadomości klientów.

– czytamy w komunikacie Allegro dla sprzedających

InPost zdąży z paczką przed świętami

Gdy zamawiamy coś na Allegro, bardzo często jako opcję dostawy wybieramy kuriera lub Paczkomat InPost. Ten na okres świąteczno-noworoczny przygotował specjalny harmonogram świadczenia swoich usług.

Najważniejsza informacja jest taka:

Gwarantujemy, że wszystkie paczki, które zostaną przez Ciebie nadane w sieci InPost do 22 grudnia włącznie, trafią do odbiorców jeszcze przed Świętami. Odbiory paczek 22 grudnia odbędą się zgodnie z umową podpisaną z Tobą lub zgodnie z regulaminem. Nadania realizowane w Paczkomatach i Paczko Punktach, nadane do 22.12 do godziny 14:00, także dostarczymy do Świąt.

– czytamy w komunikacie InPostu

W okresie świątecznym:

24 grudnia (piątek) – zlecanie podjazdów kurierskich będzie możliwe do godziny 12:00. Odbiór przesyłek oraz dostawa do Paczkomatów będą realizowane do godziny 14:00.

25/26 grudnia (sobota, niedziela) – w związku z dniami wolnymi doręczenia przesyłek nie będą realizowane.

Przesyłki podjęte 24 grudnia 2021 roku (piątek) wyjadą w dniu 27 grudnia 2021 roku (poniedziałek), a zostaną doręczone w dniu 28 grudnia 2021 roku (wtorek).

W okresie noworocznym:

31 grudnia (piątek) – zlecanie podjazdów kurierskich będzie możliwe do godziny 12:00. Odbiór przesyłek oraz dostawa do Paczkomatów będą realizowane do godziny 16:00.

01/02 stycznia 2022 (sobota, niedziela) – w związku z dniami wolnymi doręczenia przesyłek nie będą realizowane.

Przesyłki podjęte w dniu 31 grudnia 2021 roku (piątek) wyjadą w dniu 3 stycznia 2022 roku (poniedziałek), a zostaną doręczone w dniu 4 stycznia 2022 roku (wtorek).

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Allegro, InPost