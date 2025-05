Ten smartfon walczy o miano króla opłacalności. Ma 6 GB RAM, przyzwoity procesor i jest za 348,99 zł w promocji

realme Note 60

Smartfon ten może się pochwalić naprawdę dużym ekranem. Mowa tu o 6,74-calowej matrycy o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Dla porównania Motorola oferuje mniejszy, bo 6,56-calowy ekran. Jeśli chodzi o procesor, to w realme dostajemy UNISOC T612. Jest to jednostka wydajniejsza od procesora w Motoroli o… kilka procent. Różnice są marginalne, nie występują w każdym z testów, a w niektórych nawet model T606 z moto G04 góruje, więc tu postawiłbym znak równości. Baterie mamy tu takie same i tego samego możemy spodziewać się po aparatach. Tu i tu dostajemy po 128 GB miejsca. Dochodzimy jednak do kwestii odporności. Otóż Motorola moto G04 może się pochwalić certyfikatem IP52. Natomiast realme Note 60 to już IP64, czyli zauważalnie wyższa klasa. Wolisz więc większy ekran i odporniejszy smartfon, czy mniejszy, z większą ilością RAM? Wybór należy do Ciebie.