Allegro wprowadza nowość w całej Polsce. Pomogą Shell i Stokrotka

Zielone automaty paczkowe Allegro pojawiły się w nowych punktach na mapie Polski. Z maszyn One Box mogą już skorzystać mieszkańcy 9 dużych miast, a wkrótce ma być ich jeszcze więcej.

Automaty Allegro One Box, całkowicie niezależne od używanych dotąd przez platformę paczkomatów InPost, to projekt, który powstawał już od dobrych kilku miesięcy. W listopadzie Allegro udało się uruchomić wreszcie pierwsze, stawiane już wcześniej maszyny w kolorze zielonym. Na początek była to Warszawa, ale teraz platforma może się już pochwalić dużymi 9 miastami z nową usługą.

Poza stolicą automaty One Box działają w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, a także Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach. Allegro obiecuje, że wkrótce maszyny pojawią się także w nowych miastach. Już wkrótce dostępnych będzie ponad 3 tysięcy zielonych automatów i 2 tysiące punktów odbioru.

Szybszy rozwój sieci automatów One Box ma umożliwić współpraca nawiązana z koncernem Shell oraz siecią sklepów Stokrotka. Dzięki temu porozumieniu maszyny pojawią się na ulicach nie tylko największych miast, ale także w mniejszych miejscowościach.

Zobacz: Allegro buduje sieć ekologicznych automatów paczkowych. Porośnie je zieleń...

Już teraz na mapie na stronie one.allegro.pl widać kilkadziesiąt miast w całej Polsce, gdzie działa usługa doręczania Allegro, chociaż w większości są to punkty odbioru Allegro One Punkt, działające dzięki współpracy z firmą epaka czy Kolporterem. Przybywa też jednak automatów, w tym w takich miastach, jak Białystok, Inowrocław czy Sieradz.

Allegro przekonuje, że pierwsze automaty One Box zostały dobrze przyjęte przez użytkowników i ma coraz więcej propozycji na rozwijanie sieci. Zachęca też do zgłaszania lokalizacji dobrych do postawienia maszyn.

Zachętą do korzystania z automatów One Box ma być między innymi możliwość oddawania niepotrzebnego, używanego elektrosprzętu za darmo – urządzeń takich jak żelazka, suszarki, telefony czy komputery. Maszyny są przy tym przyjazne dla otoczenia, mają być zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i będzie je porastała zieleń. Za każde dziesięć paczek (a wkrótce za każde trzy) odebranych przez użytkownika w usłudze Allegro One platforma ma też zasadzić jedno drzewo.

Zobacz: Allegro z meganowością. Skorzystają wszyscy kupujący

Zobacz: Allegro: dostawy tego samego dnia wkrótce w kolejnych miastach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Allegro

Źródło tekstu: Allegro, wł.