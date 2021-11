Allegro w końcu startuje z własnymi automatami paczkowymi One Box

Po miesiącach zapowiedzi i prac przygotowawczych Allegro rusza z własną siecią automatów paczkowych – One Box by Allegro. Na początek użytkownicy platformy będą mogli skorzystać z ponad 600 automatów. Za rok będzie ich 3 tysiące.

O budowie sieci własnych, ekologicznych automatów paczkowych Allegro informowało już w czerwcu, a od kilku miesięcy w wybranych miejscach w stolicy można było dostrzec zielone maszyny z logotypem platformy sprzedaży. Dotąd jednak urządzenia były jeszcze nieczynne. Teraz w końcu są dostępne.

Jako pierwsi paczki ze skrytek Allegro odbiorą kupujący z Warszawy. W ciągu kolejnych dni dołączą do nich mieszkańcy kolejnych miast w Polsce – m.in Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia czy Torunia. Partnerem logistycznym usługi One Box by Allegro jest UPS.

One by Allegro to nie tylko automaty paczkowe

Allegro zaprezentowało jednocześnie swoją nową markę logistyczną One by Allegro, która obejmuje ofertę zielonych automatów One Box, sieć punktów odbioru One Punkt oraz kompleksową usługę realizacji zamówień dla sprzedawców – One Fulfillment.

Jak przekonuje Allegro, własna sieć One zapewni kupującym i sprzedającym jeszcze szybsze i wygodniejsze opcje dostawy. Realizując ten projekt, platforma wzięła pod uwagę potrzeby lokalnych społeczności, aktywistów społecznych oraz opinie ekspertów, tworząc rozwiązania przyjazne środowisku i wpisujące się w przestrzeń miejską. Wszystkie urządzenia zasilane są energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a konstrukcja wspierająca porastającą maszyny roślinność składa się do 90% z recyklingowanego drewna.

Projektując naszą sieć, za cel postawiliśmy sobie bezpieczeństwo i troskę o ład przestrzenny i środowisko. Nasze automaty harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski – tam, gdzie było to możliwe, są obsadzone roślinami i nie są na nich umieszczane reklamy. Ponadto będą posiadać udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu oraz dostosowywane są do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach i zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów

– zachwala Francois Nuyts, prezes Allegro.

Z zielonych automatów One Box by Allegro klienci w większości odbiorą swoje paczki już następnego dnia po zakupie. W pierwszym etapie kupujący będą mogli wybrać ofertę z nową opcją dostawy na karuzeli produktowej na głównej stronie platformy lub skorzystać z filtra „Allegro One Box”.

Paczki odbierzesz poprzez aplikację Allegro

Zdalny i wygodny odbiór przesyłki umożliwi aplikacja Allegro. Poza dokonaniem zakupów oraz sprawdzeniem statusów przesyłek klienci znajdą w niej również informację, które produkty oczekują już w skrytce oraz otworzą ją za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji.

Ponadto, dzięki specjalnej animacji świetlnej, odbierający błyskawicznie znajdą odpowiednią skrytkę, co jest szczególnie ważne, gdy przesyłki odbiera jednocześnie więcej osób lub w godzinach nocnych. Już wkrótce, na etapie zakupów, możliwe będzie również wskazanie preferowanej wysokości skrytki, w której kurier umieści przesyłkę, co ułatwi odbiór osobom niskim lub poruszającym się na wózkach.

Allegro przygotowało też dodatkowe funkcje. Już teraz, po odebraniu pierwszej paczki, klient może w automacie nadać za darmo używany sprzęt elektroniczny, który zostanie poddany recyklingowi i zyska drugie życie. Z kolei po każdej dziesiątej odebranej paczce (a do końca 2021 roku już po trzeciej), platforma posadzi w imieniu klienta drzewo ze spersonalizowaną dedykacją. A to dopiero początek – kolejne, przyjazne środowisku inicjatywy, będą pojawiać się wraz z rozwojem sieci One Box by Allegro.

