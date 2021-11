Poczta Polska szykuje nową aplikację mobilną i panel do zarządzania przesyłkami

Poczta Polska chce zapewnić swoim klientom możliwość wygodnego i szybkiego zarządzania usługami oferowanymi przez spółkę. Służyć ma temu nowa aplikacja mobilna oraz panel klienta.

Zaprojektowaniem, wytworzeniem i wdrożeniem nowego rozwiązania informatycznego zajmie się spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC). W jego skład wejdzie aplikacja mobilna na urządzenia przenośne oraz panele centralny i klienta, przeznaczone dla osób, które korzystają z komputerów. Oprogramowanie ma umożliwić kompleksową obsługę przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych), począwszy od nadania, przez śledzenie ich drogi, kończąc na odbiorze w automatach paczkowych. Klienci będą też mogli szybko wyszukać lokalizację placówek pocztowych, skrzynek oraz punktów partnerskich, a docelowo także realizować e-usługi.

Zobacz: Poczta Polska zmienia usługę Pocztex. Na początek nowe logo

Zobacz: Bank Pocztowy: karta płatnicza z autoryzacją na odcisk palca

Cyfryzacja wielu sfer życia skokowo przyspieszyła i firma usługowa musi odpowiadać na oczekiwania klientów oraz rynku lepiej, szybciej i sprawniej. Wyrazem tego jest przygotowanie aplikacji mobilnej oraz panelu do zarządzenia przesyłkami on-line, co jest szczególnie ważne w dobie rozwijającego się eCommerce. Już wkrótce nasi klienci za pomocą kilku kliknięć będą mogli nadać i odebrać przesyłkę, sprawdzą jej trasę czy znajdą pobliskie placówki pocztowe oraz punkty odbioru. Nowoczesny software, co należy podkreślić, stworzy spółka z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

– powiedział Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej

Wdrożenie nowego oprogramowania będzie kolejnym etapem procesu cyfryzacji Poczty Polskiej, który jest jej strategicznym kierunkiem rozwoju. Zgodnie ze strategią spółki na najbliższe 3 lata, Poczta Polska zamierza przeznaczyć około 1,2 mld zł na inwestycje w automatyzację i informatyzację, w szczególności związanych z kluczowymi kierunkami rozwoju Poczty, do których należą przesyłki kurierskie.

Poczta Polska rozwija swoje usługi kurierskie, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Wprowadzane zmiany dotyczą zarówno inwestycji w sortery paczkowe, rozszerzamy sieć punktów odbioru, modernizujemy flotę samochodową, zmieniamy ofertę Pocztex. Jednocześnie przygotowujemy rozwiązania informatycznie dedykowane bezpośrednio klientom, bo bez informatyzacji nie ma nowoczesnych usług we współczesnym świecie. Dlatego już wkrótce konsumenci zyskają przyjazne oprogramowanie do wygodnej obsługi swoich przesyłek.

– powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

PPUC zajmuje się również opracowaniem nowego systemu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi TMS (Transportation Management System). Oprogramowanie to ma zapewnić optymalizację procesów transportowo-logistycznych, co powinno się przełoży na szybkość doręczenia przesyłek do klientów oraz oszczędność wykorzystywanych surowców.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 67

Zobacz: Android 12L oficjalnie. Oto system, którego wszyscy potrzebujemy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska