Poczta Polska zmienia usługę Pocztex. Na początek nowe logo

Poczta Polska zapowiada modyfikację usługi Pocztex, na początek zmieniając jej logo. Celem pocztowej rewolucji jest umocnienie operatora na rynku KEP (kurier, ekspres, paczka) oraz e-commerce.

Poczta Polska odświeża markę Pocztex. Subtelne zmiany w wyglądzie charakterystycznego logo służą lepszemu dopasowaniu do aktualnych trendów. Celem jest także wzmocnienie pozycjonowania marki w nowoczesnych kanałach komunikacji. Biało-czerwone skrzydło widniejące w nowym znaku z jednej strony symbolizuje dynamikę i szybkość, a z drugiej wyraźnie akcentuje 100% polski kapitał marki. Pocztex zyskuje nowoczesną, lekką i biznesową architekturę identyfikacji wizualnej. Jest to istotny zabieg przeciwdziałający starzeniu się designu, który pozwala dostosować go do zmieniających się estetycznych preferencji klientów. Wizualne odświeżenie logo nie jest jedyną zmianą, jaką Poczta Polska zastosuje w usłudze Pocztex. Ma to być wielopłaszczyznowa transformacja.

Rozwój usług kurierskich to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Poczty Polskiej, obok usług logistycznych i cyfrowych. Musimy odpowiadać na potrzeby naszych klientów, stąd szereg zmian zaplanowanych w tym roku, których wdrażanie właśnie rozpoczęliśmy. Poczta jest jedynym polskim podmiotem kurierskim działającym w naszym kraju, nowe biało-czerwone barwy Pocztex będą to podkreślać.

– powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jednym z elementów, które bezpośrednio przyczynią się do zmiany jakościowej w usłudze Pocztex, jest wdrażana właśnie nowa sieć połączeń. Przemodelowanie procesów ma umożliwić świadczenie usługi w wyższym standardzie. Dodatkowo w ciągu kolejnych trzech lat spółka planuje przeznaczyć 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury sieci logistycznej, co pozwoli utrwalić pozycję rynkową marki.

W tym roku Poczta wprowadzi nowy format usług kurierskich Pocztex. Zmiany w usłudze, nowa jakość i nowy wizerunek. To wszystko w ramach dynamicznej walki o udział w rynku KEP. Klienci otrzymają uproszczoną, znacznie bardziej dopasowaną do ich potrzeb ofertę, w nowym standardzie. Działania w zakresie nowego Pocztexu już się rozpoczęły. Intensywnie pracujemy nad logistyką, tak aby wszystkie przesyłki kurierskie doręczać zgodnie z oczekiwaniami sklepów internetowych i ich klientów.

– powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Średnioroczne wzrosty rynku KEP na poziomie 15–16% tworzą dogodne warunki do rozwoju usług kurierskich. Konsekwentne zwiększanie liczby punktów odbioru przesyłek czy wprowadzanie prokonsumenckich zmian w usłudze Pocztex mają umożliwić pełniejsze wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje największa spółka logistyczna w kraju. Dzięki modernizacji infrastruktury i optymalizacji procesów, jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską powinna sukcesywnie wzrastać.

Źródło zdjęć: Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska