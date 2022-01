Allegro ruszy z kopyta. Dostawa nawet w dniu zamówienia

Błyskawiczne wysyłki i dostawy jeszcze tego samego dnia – to główne zalety wynikające z uruchomienia przez Allegro usługi One Fulfillment. Jej ograniczone testy trwały od września, teraz jednak rozwiązanie to rusza pełną parą komercyjnie, a użytkownicy wkrótce powinni dostrzec jego zalety.

One Fulfillment by Allegro to kompleksowa usługa dla sprzedających, obejmująca przechowywanie, pakowanie i dostawę produktów, a także obsługę kupujących.

Jak obiecuje Allegro, dzięki jej wdrożeniu sprzedający zaoferują klientom jeszcze większy wybór metod dostawy. Skróci się także czas dostaw szczególnie w największych aglomeracjach. Dostawy realizowane przez X-press Couriers opłacone do godziny 10:00 (w Warszawy do 13:00) dotrą do klientów jeszcze tego samego dnia. Natomiast wszystkie zamówienia złożone w tygodniu do godziny 19:00 Allegro wyśle jeszcze w dniu zakupu, a towar dotrze następnego dnia.

Platforma weźmie też pełną odpowiedzialność za produkty, w tym również za uszkodzenia w transporcie do kupujących.

One Fulfillment rusza pełną parą

Allegro testowo uruchomiło One Fulfillment we wrześniu ubiegłego roku. W pilotażu nowej usługi logistycznej wzięło udział kilkudziesięciu sprzedawców.

Dzięki usprawnionej dystrybucji zamówień z magazynu Allegro firmy zaoferowały swoim klientom nie tylko większy wybór metod dostawy w korzystnych, wynegocjowanych przez Allegro cenach, ale przede wszystkim zapewniały dostawę następnego dnia, nawet produktów zakupionych do późnych godzin wieczornych.

Teraz do usługi One Fulfillment by Allegro będą mogli dołączyć kolejni sprzedawcy. Firmy prowadzące sprzedaż na platformie mogą już teraz zgłosić się do usługi poprzez stronę: www.allegro.pl/kampania/fulfillment.

Po weryfikacji zgłoszeń Allegro zaprosi do usługi tych sprzedawców, którzy spełniają odpowiednie kryteria, w szczególności związane z realizacją dostaw.

Na start, dla nowo dołączających firm przygotowano pakiet powitalny – przez pierwszy miesiąc sprzedający nie płaci opłat podstawowej i dodatkowych, a także otrzymuję dodatkowe wyróżnienia dla swoich ofert. Pakiet startowy jest przewidziany dla wszystkich firm, które dołączą do usługi do 30 czerwca 2022 r.

Allegro podkreśla, że nowa usługa ma też aspekt ekologiczny. Podczas pakowania zamówionych towarów Allegro korzysta wyłącznie z materiałów przyjaznych środowisku – certyfikowanych opakowań, papierowych taśm i wypełniaczy, a także minimalizuje odpady. Dzięki nadawaniu przesyłek z jednego miejsca możliwa jest też redukcja liczby podjazdów kurierskich.

Allegro dysponuje magazynem o powierzchni 36 500 m2 w podwarszawskim kompleksie A2 Warsaw Park. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2, a zatrudnienie znajdzie w nim 1200 osób.

