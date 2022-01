Allegro rozwiąże jeden z najbardziej wkurzających problemów

Allegro rusza wkrótce z nowym programem dla sprzedających. AlleProgress, do którego można się już zapisać, ma promować szybkie wysyłki towarów za pomocą atrakcyjnych rabatów.

Co nas zachęca do zakupów online? Z badań Allegro wynika, że jest to między innymi szybka dostawa zakupionych produktów. Dłużący się czas wysyłki to niestety powszechne zjawisko, szczególnie w ostatnich czasach, gdy zdalnie kupujemy coraz więcej. Z tego powodu powstał program AlleProgress, który ma zachęcić sprzedających na platformie Allegro.pl do szybkiego wysyłania towarów do kupujących.

Zobacz: Łódź. Zarobiła na Allegro milion złotych. Pójdzie siedzieć

Zobacz: Allegro: darmowa dostawa kurierem w Smart! od 40 zł zostaje na dłużej

Program AlleProgress wystartuje 1 lutego 2022 roku i potrwa do 31 maja tego roku, ale można się do niego zapisać już teraz.

Alle Progress: dla kogo i jak się zapisać?

W programie AlleProgress może wziąć udział każdy sprzedający na Allegro, jeśli w październiku 2021 klienci opłacili u niego co najmniej 10 zamówień, z wyjątkiem zamówień anulowanych lub zrealizowanych jedną z następujących metod dostawy:

dostawa i jej koszt ustalane ze sprzedającym,

dostawa przez sprzedającego,

dostawa przez sprzedającego pobranie,

list ekonomiczny,

list priorytetowy,

odbiór osobisty po przedpłacie,

odbiór osobisty pobranie,

odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy,

odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie,

odbiór w punkcie po przedpłacie,

odbiór w punkcie pobranie,

przesyłka elektroniczna (e-mail).

Osoby, które spełniają powyższy warunek, powinny przejść do zakładki AlleProgress, zaakceptować regulamin programu oraz kliknąć na zapisuję się.

Rabaty: kiedy i za co?

Do AlleProgress wystarczy się zapisać tylko raz, a rabaty będą przyznawane za każdy miesiąc uczestnictwa w programie. Zasady przyznawania rabatów są następujące:

Po zakończeniu każdego miesiąca Allegro sprawdza wskaźnik zamówień wysłanych tego samego dnia i porównuje wynik z październikiem 2021 roku.

Jeśli w miesiącu objętym programem sprzedający osiągnie wzrost wskaźnika o co najmniej 3 punkty procentowe, otrzyma rabat na koszty przesyłki, wynoszący od 0,99 zł do 13,98 zł. Wysokość rabatu zależy od osiągniętego wzrostu wskaźnika zamówień wysłanych tego samego dnia, a także od wartości zamówienia i metody dostawy. Szczegóły znajdują się w zakładce AlleProgress na Allegro.pl.

na Allegro.pl. Allegro oblicza wskaźnik w oparciu o wszystkie zamówienia opłacone lub złożone z pobraniową metodą płatności w danym miesiącu.

Rabatami objęte są tylko przesyłki Smart! realizowane tylko podanymi (zakładka AlleProgress) metodami i nadane w dniu, w którym kupujący złożył zamówienie.

Więcej informacji o programie AlleProgress można znaleźć na stronie Allegro.pl.

Zobacz: Netflix będzie jeszcze droższy. Eksperci nie pozostawiają złudzeń

Zobacz: Uber wspiera WOŚP i zaprasza do rywalizacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Allegro.pl

Źródło tekstu: Allegro.pl