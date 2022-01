Uber wspiera WOŚP i zaprasza do rywalizacji

30 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 30-ty. Z tej okazji Uber przygotował specjalny konkurs. Startując w rywalizacji można wygrać miesiąc darmowych podróży za pośrednictwem aplikacji Uber.

Uber z WOŚP to specjalna akcja uruchomiona z myślą o wspieraniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak to działa? Wystarczy zamówić przejazd w jej ramach, a do kosztu podróży doliczona zostanie kwota 5 złotych, która w całości zostanie przekazywana na konto WOŚP. Liczba przejazdów jest nieograniczona, więc każdy z użytkowników może wesprzeć Fundację wielokrotnie, według własnego uznania i potrzeby.

Miesiąc darmowego podróżowania za pomaganie

Najbardziej hojny użytkownik z najwyższą liczbą przejazdów Uber z WOŚP w styczniu tego roku zostanie nagrodzony Złotym Kodem. Umożliwi on darmowe podróżowanie za pośrednictwem aplikacji Uber przez 30 dni.

Niezależnie od tego, czy zamówisz jeden przejazd dla WOŚP, czy więcej, każdy datek ma znaczenie. Dlatego Uber zachęca mieszkańców Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Lublina, Szczecina, Łodzi oraz Aglomeracji Śląskiej do rywalizacji o miano najbardziej szczodrego miasta w Polsce. O sukcesie zadecyduje procentowy udział przejazdów WOŚP w stosunku do wszystkich zamówień.

Dodatkowo, na organizację jubileuszowego 30. Finału WOŚP, Uber przekaże 10000 darmowych przejazdów dla Fundacji o łącznej wartości ponad 300 tys. zł.

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się pod tym adresem.

