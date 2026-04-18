Ponad 18 tysięcy zasilaczy wycofanych z rynku. Poszło o naklejkę

Apex Gaming PCs ogłosiło akcję wymiany zasilaczy komputerowych oferowanych pod markami Apex i Manik. Problem dotyczy około 17 730 sztuk sprzedanych w USA oraz kolejnych 500 egzemplarzy w Kanadzie. Chodzi o modele o mocy 450 W, 750 W, 1000 W i 1200 W, dostępne zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i w gotowych komputerach dla graczy.

Firma dodatkowo oferuje przedłużenie gwarancji o rok

Nie mamy tu do czynienia z klasyczną wadą techniczną czy awaryjnością sprzętu. Powodem jest... brak ostrzeżenia umieszczonego na obudowie PSU. Dokładniej etykiety informującej o ryzyku porażenia prądem i śmiertelnego niebezpieczeństwa w razie otwarcia lub rozebrania urządzenia.

Apex Gaming PCs przygotowało dwa rozwiązania. Pierwsze polega na bezpłatnym przesłaniu naklejki, którą użytkownik ma samodzielnie umieścić na zewnętrznej części zasilacza. W tym celu wystarczy zdjąć jeden z paneli bocznych obudowy. Drugie przewidziano dla osób, które nie chcą tego robić - w takim przypadku firma oferuje darmową wymianę urządzenia na egzemplarz z już naniesionym ostrzeżeniem.