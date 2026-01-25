x-kom chyba opętało. Świetny sprzęt za 69 zł

Na przykład na brak łączności bezprzewodowej. Owszem, ma to swoje zalety, jak szybsza komunikacja w sprzęcie budżetowym — wyższa półka bezprzewodowo radzi sobie już równie dobrze, a w niektórych aspektach lepiej, niż po kablu. Nie musimy się także martwić o baterię w myszy. Bądźmy jednak szczerzy: to doszukiwanie się plusów na siłę.

ENDORFY GEM

Za to nie jest nim cała reszta parametrów. I tak mamy tu naprawdę przyzwoity sensor Pixart PMW 3335 o rozdzielczości do 8000 dpi oraz 6 przycisków. Sama myszka jest symetryczna, jeśli chodzi o swoją konstrukcję, chociaż rzecz jasna osobom leworęcznym uciekną dwa przyciski boczne znajdujące się pod kciukiem prawej ręki.

Mamy tu także przełączniki Kailh o żywotności 60 milionów kliknięć, a do komputera podłączymy mysz kablem w oplocie o długości 1,8 m. Wszystko to za 69 zł.