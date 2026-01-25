x-kom chyba opętało. Świetny sprzęt za 69 zł
Nie musisz wydawać fortuny, żeby aspirować do miana PRO gracza. Za ile? Za 69 zł. Chociaż oczywiście trzeba tu iść na pewne kompromisy.
Na przykład na brak łączności bezprzewodowej. Owszem, ma to swoje zalety, jak szybsza komunikacja w sprzęcie budżetowym — wyższa półka bezprzewodowo radzi sobie już równie dobrze, a w niektórych aspektach lepiej, niż po kablu. Nie musimy się także martwić o baterię w myszy. Bądźmy jednak szczerzy: to doszukiwanie się plusów na siłę.
ENDORFY GEM
Za to nie jest nim cała reszta parametrów. I tak mamy tu naprawdę przyzwoity sensor Pixart PMW 3335 o rozdzielczości do 8000 dpi oraz 6 przycisków. Sama myszka jest symetryczna, jeśli chodzi o swoją konstrukcję, chociaż rzecz jasna osobom leworęcznym uciekną dwa przyciski boczne znajdujące się pod kciukiem prawej ręki.
Mamy tu także przełączniki Kailh o żywotności 60 milionów kliknięć, a do komputera podłączymy mysz kablem w oplocie o długości 1,8 m. Wszystko to za 69 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.