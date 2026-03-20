Xiaomi pokazało zegarek marzeń. Stal, ceramika i potężna bateria

Po premierze flagowego zegarka Xiaomi Watch 5 przyszedł czas na jego tańszy, trochę skromniej wyposażony wariant – model Xiaomi Watch S5. Nowość zapowiada się jednak bardzo interesująco i będzie konkurować z zegarkami Huawei Watch GT czy smartwatchami Amazfit.

Xiaomi Watch S5 ma jasny ekran i eSIM

Zegarek Xiaomi Watch S5 ma okrągłą kopertę ze stali nierdzewnej 316L, o średnicy 46 mm i grubości zaledwie 10,99 mm. Tym razem producent dołożył większy niż w poprzedniej generacji wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,48 cala (S4 miał 1,43 cala) i rozdzielczości 480 x 480 (323 PPI), który oferuje wysoką jasność szczytową sięgającą 2500 nitów.

Podstawowe wersje (czarna i srebrna) wykorzystują sportowe paski z fluoroelastomeru. Producent przygotował także warianty premium – edycję Midnight Blue z ceramiczną ramką oraz model Forged Carbon wykonany z wielowarstwowego włókna węglowego, a także topową wersję eSIM, która otrzymała elegancki, skórzany pasek w kolorze szarym.

Za monitorowanie organizmu odpowiada ulepszony układ modułów optycznych, który według producenta zapewnia 98,4-procentową dokładność pomiaru tętna. Ulepszony algorytm zwiększył też skuteczność detekcji faz snu o 11%. Smartwatch oferuje ponad 150 trybów sportowych oraz dwuzakresowy układ GNSS.

Na szczególną uwagę zasługuje zaawansowany tryb kolarski, dzięki któremu zegarek pełni funkcję profesjonalnego komputera rowerowego wyświetlającego dane z zewnętrznych mierników mocy podłączonych przez Bluetooth.

Nowy model ma też kilka nietypowych funkcji: na przykład pozwala na sterowanie inteligentnym domem czy wyświetlanie na żywo obrazu z kamer dzwonków do drzwi. Dzięki wsparciu dla aplikacji Xiaomi Auto zegarek łączy się z samochodami z serii SU7 i YU7, ostrzegając kierowcę wibracjami przed przekroczeniem prędkości lub wykrytym zmęczeniem.

Xiaomi Watch S5 wyróżnia się bardzo długim czasem pracy – zapewnia do 21 dni działania w trybie oszczędzania (wersja Bluetooth) lub do 14 dni w przypadku wariantu eSIM. Przy standardowym, codziennym użytkowaniu z włączonym trybem Always-On Display (AOD) energia wystarczy na 9 dni.