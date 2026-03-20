Xiaomi pokazało zegarek marzeń. Stal, ceramika i potężna bateria
Xiaomi zaprezentowało w Chinach zegarek Watch S5. Nowość kusi jasnym ekranem, zaawansowanym śledzeniem zdrowia oraz aż 21-dniowym czasem pracy na jednym ładowaniu.
Po premierze flagowego zegarka Xiaomi Watch 5 przyszedł czas na jego tańszy, trochę skromniej wyposażony wariant – model Xiaomi Watch S5. Nowość zapowiada się jednak bardzo interesująco i będzie konkurować z zegarkami Huawei Watch GT czy smartwatchami Amazfit.
Xiaomi Watch S5 ma jasny ekran i eSIM
Zegarek Xiaomi Watch S5 ma okrągłą kopertę ze stali nierdzewnej 316L, o średnicy 46 mm i grubości zaledwie 10,99 mm. Tym razem producent dołożył większy niż w poprzedniej generacji wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,48 cala (S4 miał 1,43 cala) i rozdzielczości 480 x 480 (323 PPI), który oferuje wysoką jasność szczytową sięgającą 2500 nitów.
Podstawowe wersje (czarna i srebrna) wykorzystują sportowe paski z fluoroelastomeru. Producent przygotował także warianty premium – edycję Midnight Blue z ceramiczną ramką oraz model Forged Carbon wykonany z wielowarstwowego włókna węglowego, a także topową wersję eSIM, która otrzymała elegancki, skórzany pasek w kolorze szarym.
Za monitorowanie organizmu odpowiada ulepszony układ modułów optycznych, który według producenta zapewnia 98,4-procentową dokładność pomiaru tętna. Ulepszony algorytm zwiększył też skuteczność detekcji faz snu o 11%. Smartwatch oferuje ponad 150 trybów sportowych oraz dwuzakresowy układ GNSS.
Na szczególną uwagę zasługuje zaawansowany tryb kolarski, dzięki któremu zegarek pełni funkcję profesjonalnego komputera rowerowego wyświetlającego dane z zewnętrznych mierników mocy podłączonych przez Bluetooth.
Nowy model ma też kilka nietypowych funkcji: na przykład pozwala na sterowanie inteligentnym domem czy wyświetlanie na żywo obrazu z kamer dzwonków do drzwi. Dzięki wsparciu dla aplikacji Xiaomi Auto zegarek łączy się z samochodami z serii SU7 i YU7, ostrzegając kierowcę wibracjami przed przekroczeniem prędkości lub wykrytym zmęczeniem.
Xiaomi Watch S5 wyróżnia się bardzo długim czasem pracy – zapewnia do 21 dni działania w trybie oszczędzania (wersja Bluetooth) lub do 14 dni w przypadku wariantu eSIM. Przy standardowym, codziennym użytkowaniu z włączonym trybem Always-On Display (AOD) energia wystarczy na 9 dni.
Nowy smartwatch Xiaomi jest już dostępny w regularnej sprzedaży na rynku chińskim. Ceny zaczynają się od 1099 juanów (ok. 590 zł) za najprostszy wariant Bluetooth Classic aż po 1399 juanów za model eSIM (753 zł). Data globalnej premiery na razie pozostaje tajemnicą.