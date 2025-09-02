Nowy Xiaomi. Jest tani, a na start jeszcze tańszy

POCO C85 zadebiutował jako następca popularnego POCO C75 i choć wydaje się całkowitą nowością, to tak naprawdę jest bliźniakiem znanego już od jakiegoś czasu Redmi 15C. Różnice są niewielkie, ceny podobne, ale POCO C85 może okazać się lepszym wyborem. POCO C85 został wyceniony na 599 zł, jednak na start można go kupić za 549 zł. Tyle samo kosztuje Redmi 15C, z tą różnicą, że jest to model 4/128 GB, natomiast POCO C85 wkroczył na nasz rynek w całkiem bogatej konfiguracji 8/256 GB. Od razu widać, że się opłaca.

Cena odzwierciedla oczywiście możliwości telefonu. POCO C85 to typowy budżetowiec, choć nie brakuje w nim mocnych cech. Na uwagę zasługuje duży ekran IPS o przekątnej 6,9 cala z odświeżaniem 120 Hz, choć w rozdzielczości tylko HD+ (1600 x 720). Jasność wyświetlacza sięga 810 nitów.

Smartfon napędzany jest przez układ MediaTek Helio G81-Ultra i choć powstał w dwóch konfiguracjach pamięci, u nas dostępny jest wariant z 8 GB RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.1 – takie pojemności to rzadkie połączenie w tym segmencie cenowym. Co więcej, można też dołożyć kartę pamięci microSD do 1 TB. POCO C85 zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, ma radio FM, w specyfikacji zabrakło jednak NFC. Choć dostępność tej funkcji zależy od rynku i wymieniana jest na globalnej stronie Xiaomi, do polskich sklepów najwyraźniej trafiła wersja bez NFC.

Sekcję foto tworzy aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1,8 i pomocniczym czujnikiem głębi, z przodu znalazł się aparat 8 Mpix z przysłoną f/2,0. Oba umożliwiają nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD 1080p.

Atutem POCO C85 może okazać się akumulator 6000 mAh z ładowaniem o mocy 33 W. Całością dyryguje Android 15 z nakładką HyperOS. Obudowa spełnia normę IP64, oferując ochronę przed pyłem i zachlapaniami. Urządzenie wyposażono w boczny czytnik linii papilarnych. Smartfon dostępny jest w kolorach czarnym, zielonym i fioletowym.