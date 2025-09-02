Sprzęt

Nowy Xiaomi. Jest tani, a na start jeszcze tańszy

W Polsce zadebiutował jeden z najtańszych telefonów Xiaomi – POCO C85. Jest tani, a na start sprzedaży można go kupić jeszcze taniej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy Xiaomi. Jest tani, a na start jeszcze tańszy

POCO C85 zadebiutował jako następca popularnego POCO C75 i choć wydaje się całkowitą nowością, to tak naprawdę jest bliźniakiem znanego już od jakiegoś czasu Redmi 15C. Różnice są niewielkie, ceny podobne, ale POCO C85 może okazać się lepszym wyborem. POCO C85 został wyceniony na 599 zł, jednak na start można go kupić za 549 zł. Tyle samo kosztuje Redmi 15C, z tą różnicą, że jest to model 4/128 GB, natomiast POCO C85 wkroczył na nasz rynek w całkiem bogatej konfiguracji 8/256 GB. Od razu widać, że się opłaca.

Dalsza część tekstu pod wideo
Nowy Xiaomi. Jest tani, a na start jeszcze tańszy

Cena odzwierciedla oczywiście możliwości telefonu. POCO C85 to typowy budżetowiec, choć nie brakuje w nim mocnych cech. Na uwagę zasługuje duży ekran IPS o przekątnej 6,9 cala z odświeżaniem 120 Hz, choć w rozdzielczości tylko HD+ (1600 x 720). Jasność wyświetlacza sięga 810 nitów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Czarny
-50 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Smartfon XIAOMI 15 Ultra 5G 16/512GB 6.73" 120Hz Srebrny
Smartfon XIAOMI 15 Ultra 5G 16/512GB 6.73" 120Hz Srebrny
-190 zł
5889 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Advertisement

Smartfon napędzany jest przez układ MediaTek Helio G81-Ultra i choć powstał w dwóch konfiguracjach pamięci, u nas dostępny jest wariant z 8 GB RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.1 – takie pojemności to rzadkie połączenie w tym segmencie cenowym.  Co więcej, można też dołożyć kartę pamięci microSD do 1 TB. POCO C85 zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, ma radio FM, w specyfikacji zabrakło jednak NFC. Choć dostępność tej funkcji zależy od rynku i wymieniana jest na globalnej stronie Xiaomi, do polskich sklepów najwyraźniej trafiła wersja bez NFC. 

Nowy Xiaomi. Jest tani, a na start jeszcze tańszy

Sekcję foto tworzy aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1,8 i pomocniczym czujnikiem głębi, z przodu znalazł się aparat 8 Mpix z przysłoną f/2,0. Oba umożliwiają nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD 1080p.

Nowy Xiaomi. Jest tani, a na start jeszcze tańszy

Atutem POCO C85 może okazać się akumulator 6000 mAh z ładowaniem o mocy 33 W. Całością dyryguje Android 15 z nakładką HyperOS. Obudowa spełnia normę IP64, oferując ochronę przed pyłem i zachlapaniami. Urządzenie wyposażono w boczny czytnik linii papilarnych. Smartfon dostępny jest w kolorach czarnym, zielonym i fioletowym.

Xiaomi Poco C85
0 opinii
Xiaomi Poco C85

Xiaomi Poco C85
0 opinii
Ekran 6.90" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej
POCO C85 czarny
POCO C85 zielony
POCO C85 fioletowy
Image
telepolis
Redmi 15C Poco C85 Xiaomi Poco C85
Zródła zdjęć: Xiaomi