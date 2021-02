Xiaomi Mi TV Q1 75" - debiutuje ekskluzywny telewizor z HDMI 2.1

Xiaomi zaprezentowało dziś nie tylko nowego smartfona - premierę miał także nowy telewizor chińskiego producenta, Xiaomi Mi TV Q1 75".

Xiaomi Mi TV Q1 75" to aktualnie najwyższy model telewizora w ofercie producenta. Został on wyposażony w matrycę QLED o przekątnej 75" i rozdzielczości 4K, a także o odświeżaniu 120 Hz. To ostatnie w połączeniu z obsługą HDMI 2.1 oznacza, że może on być ciekawą propozycją dla posiadaczy konsol nowej generacji. Oprócz tego telewizor oferuje wsparcie dla standardu HDR10+ oraz 192 niezależne strefy podświetlenia.

O wrażenia słuchowe zadba sześć wbudowanych głośników o łącznej mocy 30 W. Dodatkowo telewizor obsługuje standardy Dolby Audio i DTS-HD. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android TV, podobnie zresztą jak wcześniejsze telewizory producenta.

Niestety producent nie zdradził na razie polskiej ceny nowego telewizora. Wiemy natomiast, że na terenie Europy urządzenie ma trafić do sprzedaży już w marcu w cenie 1299 euro (ok. 5820 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi