Xiaomi Mi Laptop Pro - nowy laptop z ekranem OLED

Podczas dzisiejszego wydarzenia zaprezentowane zostały nowe komputery Xiaomi Mi Laptop Pro. Wariant 15" wyposażony zostanie w ekran OLED.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Xiaomi zaprezentowało nie tylko nowe smartfony. Wśród nowości znalazły się także laptopy Xiaomi Mi Laptop Pro w wersji 15" i 14". Mówimy tu o urządzeniach z segmentu premium, mających konkurować m.in. z MacBookami Pro.

Xiaomi Mi Laptop Pro 15" - ekran OLED i perfekcyjna jakość obrazu

Spośród dwóch modeli bardziej interesujący jest wariant 15", który zostanie wyposażony w wyświetlacz E4 OLED o rozdzielczości 3,5K. Będzie on charakteryzował się niecodziennymi (w każdym razie jak na dzisiejsze czasy) proporcjami 16:10, bardzo wysoką jasnością maksymalną rzędu 600 nitów oraz 100% pokrycia gamutu DCI-P3. Co nawet bardziej istotne, ekran ma być poddawany fabrycznej kalibracji (średni błąd deltaE ok. 1). Do jego zabezpieczenia wykorzystane zostanie szkło Gorilla Glass.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, na pokładzie znalazło się miejsce dla procesorów Intel Core i5 i i7 11 generacji. dedykowanego układu graficznego Nvidia GeForce MX450 oraz akumulatora o pojemności 66 Wh z szybkim ładowaniem 100 W. Jeśli chodzi o porty, na obudowie znalazło się miejsce dla jednego portu Thunderbolt 4 oraz dwóch USB-C.

Laptop do sklepów trafi 2 kwietnia, a obecnie można go zamówić w przedsprzedaży - niestety tylko w Chinach. Jego cena to 6499 juanów (ok. 3930 zł) za wariant z procesorem Intel Core i5-11300H, zintegrowanym układem graficznym, 16 GB RAM i 512 GB SSD. Za wersję z procesorem Intel Core i7-11370H i układem GeForce MX450 trzeba zapłacić 7999 juanów (ok. 4230 zł).

Xiaomi Mi Laptop Pro 14" - ultramobilny notebook z odświeżaniem 120 Hz

Wersja 14" od swojego większego kuzyna różni się przede wszystkim wyświetlaczem. W miejsce ekranu OLED dostajemy klasyczne LCD o przekątnej 14", rozdzielczości 2560x1600 oraz odświeżaniu 120 Hz. Mimo innej technologii matryca ma jednak nadal zapewniać bardzo dobre fabryczne odwzorowanie kolorów, ze średnim błędem deltaE wynoszącym ok. 1,5.

Reszta podzespołów zamkniętych a aluminiowej obudowie nie różni się znacząco od większego wariantu. Tutaj także znajdziemy procesory Intel Core 11 generacji wraz układem graficznym Nvidia GeForce MX450. Mniejszy jest natomiast akumulator - ma pojemność 56 Wh - oraz okrojone zostały nieco możliwości w zakresie łączności, a to przez obecność pojedynczego portu USB-C z Thunderbolt 4.

Xiaomi Mi Laptop Pro 14" do sprzedaży trafi nieco później od modelu 15". Jego przedsprzedaż rozpocznie się 26 kwietnia, natomiast w sklepach pojawi się 1 maja. Jego ceny zaczynają się od 5299 juanów (ok. 3200 zł) za wersję z procesorem Intel Core i5-11300H, zintegrowanym układem graficznym, 16 GB RAM oraz 512 GB SSD. Wariant z Intel Core i7-11370H i Nvidia GeForce MX450 wyceniono natomiast na 6999 juanów (ok. 4230 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi