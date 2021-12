Xbox Series X będzie mieć następcę. Tak mógłby wyglądać

Microsoft rok temu wypuścił dwie nowe konsole do gier i już myśli o nowej generacji tych urządzeń. Następca Xboxa Series X pojawi się prawdopodobnie w 2023 roku i tak mógłby wyglądać.

Obecnie niemal nic nie widomo na temat następcy konsoli Xbox Series X, poza tym, ze na pewno będzie lepszy od obecnej generacji urządzenia oraz może się pojawić w 2023 roku. To pozostawia pole do popisu dla grafików, którzy tworzą wizualne projekty przyszłych urządzeń. Tak zrobił również Jermaine Smit, znany jako Concept Creator. Stworzył on możliwy wygląd konsoli Xbox Series X Elite (nazwa prawdziwej konsoli może być inna). Przygotowane przez niego grafiki opublikował serwis LetsGoDigital.

Wizualizacja pomysłu Jermaine'a pokazuje prostopadłościenne urządzenie o generalnie spokojnym wyglądzie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku obecnej konsoli Xbox Series X. Widać tu jednak ulepszenie wizualne w postaci świecących na zielono pasków. Kolor ten również występuje w aktualnej generacji Xboxa, ale nie świeci.

Jeśli chodzi o wydajność przyszłej konsoli, to na pewno będzie ona większa niż w urządzeniach obecnej generacji. Według YouTubera Moore'a Law Is Dead, następca Xboxa Series X będzie wyposażony w nowe procesory APU AMD 6 nm, które będą obsługiwać wyższe częstotliwości zegara. Potężniejszy od poprzednika będzie również następca konsoli Xbox Series S, który może trafić na rynek już pod koniec przyszłego roku, podobno z ceną w okolicach 350 dolarów (około 1430 zł). To nieco drożej niż w przypadku obecnej konsoli w wersji cyfrowej (około 300 dolarów). Nie wiadomo natomiast, ile będzie kosztował następca Xboxa Series X. Cena jednak powinna być konkurencyjna, by nowy sprzęt zyskał odpowiednią popularność.

