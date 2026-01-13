Król fotografii taniej. Vivo X300 Pro w mocnej promocji

Król fotografii mobilnej

Vivo X300 Pro to urządzenie, które zdominowało rankingi mobilnej fotografii w 2025 roku. Współpraca z legendarną marką ZEISS przyniosła efekty w postaci naturalnych kolorów i świetnej szczegółowości zdjęć. Smartfon zajmuje czołowe miejsce w globalnym rankingu DxOMark. To jasny sygnał dla osób, które od telefonu wymagają jakości zbliżonej do profesjonalnych aparatów.

Urządzenie nie oferuje jednak tylko dobrych zdjęć. W środku znajdziemy wydajne komponenty i szybki procesor. Całość zamknięto w nowoczesnej obudowie, która wyróżnia się na tle konkurencji. Telefon działa płynnie nawet przy dużym obciążeniu.

Vivo X300 Pro 9 opinii Vivo X300 Pro 9 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Program Odkup i 500 zł rabatu

Media Expert przedłużył akcję "Program Odkup" do końca stycznia. Zasada działania jest bardzo prosta. Klient oddaje swój stary smartfon, a jego wycena obniża cenę Vivo X300 Pro lub standardowego modelu Vivo X300.

Vivo X300 0 opinii Vivo X300 0 opinii Ekran 6.31" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5360mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

To jednak nie koniec oszczędności. Sklep dorzuca do tej transakcji 500 zł gwarantowanego rabatu. Dzięki temu wymiana starego sprzętu na nowy sprzęt staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Akcesoria ZEISS o 800 zł taniej

Dla najbardziej wymagających twórców przygotowano drugą promocję. Przy zakupie Vivo X300 Pro można dokupić zestaw fotograficzny Vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender w obniżonej cenie. Zamiast standardowych 1299 zł, akcesorium kosztuje obecnie tylko 499 zł.

Oznacza to aż 800 zł oszczędności. Co istotne, obie promocje – czyli rabat w programie odkupu oraz tańszy zestaw fotograficzny – można ze sobą łączyć. To rzadka okazja, by skompletować profesjonalny zestaw do zdjęć w tak niskiej cenie.

Bezpieczeństwo i gwarancja na lata

Vivo stawia na zaufanie klientów, co potwierdza przyznany marce Konsumencki Laur Jakości – Debiut Roku 2025. Kupując smartfony z serii X300, użytkownik otrzymuje rozszerzoną ochronę. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta.