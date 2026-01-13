Król fotografii taniej. Vivo X300 Pro w mocnej promocji
Poszukiwania idealnego fotosmartfonu często kończą się na flagowcach Vivo. Model X300 Pro to jeden z najwyżej ocenianych telefonów ubiegłego roku. W Media Expert trwa akcja, która pozwala kupić go znacznie taniej.
Król fotografii mobilnej
Vivo X300 Pro to urządzenie, które zdominowało rankingi mobilnej fotografii w 2025 roku. Współpraca z legendarną marką ZEISS przyniosła efekty w postaci naturalnych kolorów i świetnej szczegółowości zdjęć. Smartfon zajmuje czołowe miejsce w globalnym rankingu DxOMark. To jasny sygnał dla osób, które od telefonu wymagają jakości zbliżonej do profesjonalnych aparatów.
Urządzenie nie oferuje jednak tylko dobrych zdjęć. W środku znajdziemy wydajne komponenty i szybki procesor. Całość zamknięto w nowoczesnej obudowie, która wyróżnia się na tle konkurencji. Telefon działa płynnie nawet przy dużym obciążeniu.
Program Odkup i 500 zł rabatu
Media Expert przedłużył akcję "Program Odkup" do końca stycznia. Zasada działania jest bardzo prosta. Klient oddaje swój stary smartfon, a jego wycena obniża cenę Vivo X300 Pro lub standardowego modelu Vivo X300.
To jednak nie koniec oszczędności. Sklep dorzuca do tej transakcji 500 zł gwarantowanego rabatu. Dzięki temu wymiana starego sprzętu na nowy sprzęt staje się jeszcze bardziej opłacalna.
Akcesoria ZEISS o 800 zł taniej
Dla najbardziej wymagających twórców przygotowano drugą promocję. Przy zakupie Vivo X300 Pro można dokupić zestaw fotograficzny Vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender w obniżonej cenie. Zamiast standardowych 1299 zł, akcesorium kosztuje obecnie tylko 499 zł.
Oznacza to aż 800 zł oszczędności. Co istotne, obie promocje – czyli rabat w programie odkupu oraz tańszy zestaw fotograficzny – można ze sobą łączyć. To rzadka okazja, by skompletować profesjonalny zestaw do zdjęć w tak niskiej cenie.
Bezpieczeństwo i gwarancja na lata
Vivo stawia na zaufanie klientów, co potwierdza przyznany marce Konsumencki Laur Jakości – Debiut Roku 2025. Kupując smartfony z serii X300, użytkownik otrzymuje rozszerzoną ochronę. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta.
Jeszcze lepiej wygląda kwestia zasilania. Producent oferuje aż 5 lat gwarancji na baterię. To rozwiązanie ma dać pewność, że telefon pozostanie sprawny przez długi czas.