Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?

Vivo Watch GT2 ma prostokątną, aluminiową kopertę (40,1 x 47,5 mm, grubość 10,9 mm), łączącą sportowy charakter z eleganckim wyglądem. W obudowie umieszczono głośnik oraz wbudowany mikrofon, co pozwala na obsługę funkcji telefonicznych. Masa całego urządzenia to zaledwie 35,8 g.

Zegarek wyposażony jest w duży wyświetlacz AMOLED 2,07 cala o rozdzielczości 432 x 514. Deklarowana przez producenta jasność szczytowa sięga nawet 2400 nitów.

Watch GT2 oferuje ponad 100 trybów sportowych (w tym tryb wielodyscyplinowy), a także specjalne tryby do tenisa i padla. Użytkownicy mogą na bieżąco monitorować parametry treningowe oraz korzystać z funkcji śledzenia tętna, poziomu SpO₂, stresu i snu.

Za pomiary odpowiada zestaw czujników, w tym akcelerometr, pulsoksymetr (SpO2), pulsometr, czujnik światła oraz żyroskop. Ponadto urządzenie wspiera funkcje śledzenia aktywności, takie jak krokomierz, a także dodatkowe opcje: ćwiczenia oddechowe oraz Female Cycle Tracker.

W codziennym użytkowaniu pomocna będzie też obsługa wybranych zastosowań NFC, takich jak karty dostępu, breloki czy „pestki” do drzwi. Zegarek może dzięki temu ułatwić dostęp do biura, siłowni czy bramy garażowej bez potrzeby korzystania z telefonu lub portfela. Łączność bezprzewodowa realizowana jest poprzez Bluetooth 5.4, a zegarek ma również wbudowany moduł GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou). Smartwatch oferuje także możliwość sterowania aparatem w smartfonie.

Za działanie całości odpowiada system operacyjny producenta – BlueOS 3.0, który zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Smartwatch współpracuje ze smartfonami z systemem Android i iOS oraz aplikacją Zdrowie Origin / vivoHealth, a użytkownicy mają możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu tarczy zegarka.

Zegarek został wyposażony w baterię litowo-polimerową o pojemności 695 mAh, która zapewnia do 25 dni pracy.