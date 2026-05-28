Sprzęt

Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?

Szukasz nowego smartwatcha? Na polski rynek wszedł nie tylko zegarek Xiaomi, bo debiutuje także konkurencyjny Vivo Watch GT2. Urządzenie oferuje do 25 dni pracy na jednym ładowaniu i ponad 100 trybów sportowych. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 28 MAJ 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Vivo Watch GT2 ma prostokątną, aluminiową kopertę (40,1 x 47,5 mm, grubość 10,9 mm), łączącą sportowy charakter z eleganckim wyglądem. W obudowie umieszczono głośnik oraz wbudowany mikrofon, co pozwala na obsługę funkcji telefonicznych. Masa całego urządzenia to zaledwie 35,8 g. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?

Zegarek wyposażony jest w duży wyświetlacz AMOLED 2,07 cala o rozdzielczości 432 x 514. Deklarowana przez producenta jasność szczytowa sięga nawet 2400 nitów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Srebrny
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Srebrny
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon VIVO X300 Pro 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Brązowy
Smartfon VIVO X300 Pro 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Brązowy
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon VIVO X300 Ultra 5G 16GB/1TB 6.82" 144Hz Zielony + zestaw fotograficzny Special Edition
Smartfon VIVO X300 Ultra 5G 16GB/1TB 6.82" 144Hz Zielony + zestaw fotograficzny Special Edition
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Advertisement

Watch GT2 oferuje ponad 100 trybów sportowych (w tym tryb wielodyscyplinowy), a także specjalne tryby do tenisa i padla. Użytkownicy mogą na bieżąco monitorować parametry treningowe oraz korzystać z funkcji śledzenia tętna, poziomu SpO₂, stresu i snu. 

Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?

Za pomiary odpowiada zestaw czujników, w tym akcelerometr, pulsoksymetr (SpO2), pulsometr, czujnik światła oraz żyroskop. Ponadto urządzenie wspiera funkcje śledzenia aktywności, takie jak krokomierz, a także dodatkowe opcje: ćwiczenia oddechowe oraz Female Cycle Tracker. 

Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?

W codziennym użytkowaniu pomocna będzie też obsługa wybranych zastosowań NFC, takich jak karty dostępu, breloki czy „pestki” do drzwi. Zegarek może dzięki temu ułatwić dostęp do biura, siłowni czy bramy garażowej bez potrzeby korzystania z telefonu lub portfela. Łączność bezprzewodowa realizowana jest poprzez Bluetooth 5.4, a zegarek ma również wbudowany moduł GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou). Smartwatch oferuje także możliwość sterowania aparatem w smartfonie.

Za działanie całości odpowiada system operacyjny producenta – BlueOS 3.0, który zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Smartwatch współpracuje ze smartfonami z systemem Android i iOS oraz aplikacją Zdrowie Origin / vivoHealth, a użytkownicy mają możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu tarczy zegarka. 

Zegarek Vivo Watch GT2 debiutuje w świetnej cenie. Nowy król opłacalności?

Zegarek został wyposażony w baterię litowo-polimerową o pojemności 695 mAh, która zapewnia do 25 dni pracy. 

Vivo Watch GT2 jest dostępny w sieci X-KOM i Neonet w cenie 599 zł w wersjach kolorystycznych Obsydianowa Czerń oraz Gwieździsta Biel (z czarnym kolorem koperty i paska dla wersji czarnej). Wkrótce urządzenie będzie dostępne także w RTV EURO AGD oraz Media Expert. 

Zobacz: Xiaomi Watch S5 46mm już w Polsce. Stal, ceramika i potężna bateria

Vivo Watch GT 2 czarny
Vivo Watch GT 2 biały
Image
telepolis
smartwatch vivo Vivo Watch GT2
Źródła zdjęć: vivo