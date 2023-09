Valve z nową premierą sprzętową. Czy to będzie Steam Deck 2?

Już niedługo do sprzedaży może trafić nowy sprzęt Valve. Jak na razie jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Możliwości jest sporo - konsola, gogle VR lub kontroler.

Amerykańska firma Valve kojarzona jest głównie z cyfrową platformą Steam oraz seriami gier jak Half-Life, Portal, Counter Strike, Left 4 Dead czy pojedynczymi tytułami pokroju Team Fortress 2 i Dota 2. Amerykanie co jakiś czas wydają również sprzęty dla graczy, a część z nich porządnie namieszała na rynku.

Valve szykuje się prawdopodobnie do premiery Deckarda

Na uwagę zasługuje zwłaszcza zestaw wirtualnej rzeczywistości w postaci Valve Index oraz UMPC/przenośna konsola w postaci Valve Steam Deck. A wygląda na to, że już niedługo do sprzedaży trafi nowa propozycja.

Valve złożyło nowy wniosek do Południowokreańskiej Narodowej Agencji Badań Radiowych, która już nie raz była źródłem informacji o technologicznych nowościach. Np. w przypadku kart AMD i NVIDII. Na uwagę zasługuje oznaczenie "1030". Dla przypomnienia Valve Index miało numer "1007", zaś Steam Deck "1010".

Niestety na tym kończą się pewne informacje, a zaczynają gdybania. Najbardziej prawdopodobna wersja to, że Amerykanie szykują się do premiery Deckarda, czyli samodzielnego zestawu VR. Zwłaszcza, że pierwsze gogle Valve debiutowały w 2019 roku i od tego czasu sporo się zmieniło na rynku wirtualnej rzeczywistości.

Co prawda część osób ma również nadzieję na Valve Steam Deck 2, ale jest to mało prawdopodobne. Amerykanie dobitnie stawiają na dobry stosunek ceny do wydajności, a tutaj wyraźnego postępu nie było. Nową wersje ich konsoli zobaczymy zapewne dopiero przy premierze APU od AMD na bazie Zen4c i RDNA4. Oczywiście niewykluczone, że Valve planuje tylko odświeżenie swojej konsoli, a nie nową generację.

Trzecią i najmniej ciekawą opcją jest kontroler, bowiem oryginał został wycofany ze sprzedaży z powodu naruszenia patentów. Jednak nie był on hitem sprzedażowym. A kiedy można spodziewać nowego sprzętu? Raczej nie szybciej niż za kilka miesięcy. Wpisy w bazie NRRA pojawiają się zawsze z dużym wyprzedzeniem.

