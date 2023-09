Czołg, a nie obudowa. Takich sprzętów już się nie robi

Składasz nowy zestaw komputerowy i szukasz solidnej, pojemnej obudowy? W takim razie może Cię zainteresować nowy model Lian Li. Uwaga, tanio nie jest.

W sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie obudów komputerowych do wielu różnych firm. Jednak tylko część z nich zajmuje się projektowanie autorskich rozwiązań. Sporo marek tylko nakleja swoje logo na gotowe chińskie modele. Wśród "prawdziwych" producentów należy wymienić be quiet!, Corsair, Phanteks, InWin czy Lian Li.

Lian Li O11D EVO XL zmieści nawet trzy chłodnice 420 mm

A tak się składa, że ostatnia z wymienionych firm zaprezentowała nowy model. Mowa o kolejnej, tym razem ogromnej wariacji znanej konstrukcji - Lian Li O11 - która została przygotowana pod autorskie układy LC.

Lian Li O11 Dynamic EVO XL to obudowa o wymiarach 532 x 304 x 522 milimetrów i masie około 17 kilogramów. W środku można zamontować płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 167 milimetrów; karty graficzne o długości do 460 milimetrów oraz zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano cztery zatoki 3,5" oraz trzy miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do 12 wentylatorów, ale żadnego nie dostajemy fabrycznie. Jest to konstrukcja stworzona z myślą o chłodzeniu cieczą (LC/AiO). Zmieścimy tutaj bowiem do trzech radiatorów 420-milimetrówych. Po jednym na górze, boku i dole obudowy.

Jakby tego było mało tacka dla płyty głównej jest regulowana i można ją wyjąć z wnętrza obudowy. Dodatkowo Tajwańczycy zwiększyli kompatybilność z kartami graficznymi montowanymi pionowo oraz poprawili kwestie związane z zarządzaniem okablowaniem czy sekcją dla dysków HDD/SSD.

Panel I/O jest ruchomy i oferuje trzy różne pozycje. Gości on cztery USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C oraz złącze słuchawkowe. Przycisk Power i Reset znalazły się na bocznej krawędzi.

Lian Li O11 Dynamic EVO XL trafi do sprzedaży na przełomie września i października. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny w Europie to 240 i 250 euro, czyli około 1109 i 1159 złotych.

Zobacz: Darmowy laptop dla uczniów. Więzienie za odklejenie naklejki?

Zobacz: Razer ma hit dla graczy. Mowa o lekkich słuchawkach bezprzewodowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lian Li

Źródło tekstu: oprac. własne