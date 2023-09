Razer ma hit dla graczy. Mowa o lekkich słuchawkach bezprzewodowych

Jesteś graczem? Szukasz nowego zestawu słuchawkowego? Zależy Ci na niskiej masie i bezprzewodowości? W takim razie Razer ma coś dla Ciebie!

Dowolny użytkownik komputera chyba się zgodzi z tym, jak ważne są wrażenia audio przy graniu, słuchaniu muzyki czy oglądaniu filmów i seriali. Nie każdy jednak ma miejsce lub warunki na dobre głośniki. W końcu inni domownicy nie zawsze chcą słuchać tego samego co my, zwłaszcza w środku nocy.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed wyceniono na 695 złotych

Na szczęście na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie zestawów słuchawkowych w różnych przedziałach cenowych. Mowa zarówno o produktach dla graczy, jak i audiofilli. A Razer ma co "dla profesjonalistów".

Razer BlackShark V2 HyperSpeed to nowy zestaw słuchawkowy skierowany do graczy. Mamy tutaj do czynienia z ultralekką konstrukcją o masie zaledwie 280 gramów. Nauszniki wykonano z pianki zapamiętującej kształt i pokryto skórą. Wewnętrzna średnica muszli to 62 x 42 milimetry.

Zdecydowano się tutaj na sprawdzone, 50-milimetrowe przetworniki. Pod względem deklarowanej specyfikacji mowa o impedancji na poziomie 32 Ω oraz czułości na poziomie 100 dB SPL/mW przy 1k Hz. Nadal dostajemy porządny, szerokopasmowy mikrofon znany już m. in. z modelu BlackShark V2 Pro 2023.

Wbudowany akumulator pozwala na 70 godzin pracy. Użytkownik ma do wyboru trzy tryby łączności - USB typu C, Bluetooth oraz autorską technologię HyperSpeed (2,4 GHz), która zapewnia minimalne opóźnienia. Przycisk na słuchawkach pozwala szybko i łatwo przełączać się pomiędzy urządzeniami.

Opisywany zestaw słuchawkowy Razer BlackShark V2 HyperSpeed trafił już do sprzedaży w sklepach. Sugerowana cena w Europie ustalona została na 150 euro, czyli około 695 złotych.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne