Szykuje się przełom? Intel idzie śladami Apple

Intel pochwalił się nową technologią stosowaną w nadciągających procesorach z rodziny Meteor Lake. Wygląda na to, że CPU zostanie połączone z pamięcią RAM.

Ledwie kilka godzin temu informowaliśmy Was o tym, że w sieci pojawia się coraz więcej mobilnych procesorów Intel Meteor Lake. Mowa była głównie o wynikach wydajności w programie Geekbench oraz doniesieniach w chińskiej części internetu, wskazujących na producentów laptopów i Mini PC.

Takie rozwiązanie oznacza spory skok wydajności

Teraz jednak skupimy się na informacjach wprost od Niebieskich. Amerykanie podczas wczorajszej prezentacji swoich zaawansowanych technologii pakowania takich jak EMIB i Foveros pokazali światu również procesor z rodziny Meteor Lake, który wyposażono w zintegrowaną pamięć typu LPDDR5X.

Mowa o dwóch kościach od Samsunga typu LPDDR5X-7500 o łącznej pojemności 16 GB, które zapewniają przepustowość do 120 GB/s. To znacznie wyższa wydajność niż klasyczne moduły RAM typu DDR5-5200 czy LPDDR5-6400 stosowane aktualnie w laptopach.

Tak bliskie ulokowanie przy CPU pozwala na zaoferowanie wyższego taktowania efektywnego i niższych opóźnień, a wszystko to przy mniejszym poborze mocy, czyli dłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu. Co więcej umożliwia to zmniejszenie samego laptopa i/lub zastosowanie większego akumulatora.

Oczywiście nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Po pierwsze pytanie co z chłodzeniem? Współczesne CPU potrafią się mocno nagrzewać. Po drugie w momencie, gdy pamięć RAM ulegnie awarii to naprawa jest dużo trudniejsza, nie ma też mowy o łatwej modernizacji. Ostatni argument można jednak zbyć tym, że aktualnie większość laptopów na rynku ma już lutowany RAM na płycie głównej, który ma ten sam problem.

Pozornie może wydawać się, że Intel idzie śladami Apple. W końcu gigant z Cupertino również lutuje pamięć RAM w swoich układach Apple M1 i M2. Jednak to Niebiescy byli pierwsi z tego typu rozwiązaniem już za czasów procesorów Atom czy serii Lakefield.

Zobacz: Nie lubisz płacić za RGB LED? BIOSTAR ma coś dla Ciebie!

Zobacz: Używasz Windowsa i Intela? Ta aktualizacja jest dla Ciebie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel, Max Tech

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne