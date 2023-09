Pojawia się coraz więcej procesorów Intel Meteor Lake

W sieci z dnia na dzień przybywa informacji na temat mobilnych procesorów Intel Meteor Lake. Czeka nas sporo zmian, zwłaszcza pod względem budowy nowych CPU.

Zgodnie ze wszystkimi znakami na niebie i ziemi lada moment Intel zapowie nowe procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli serię Raptor Lake Refresh. Oczywiście Niebiescy pracują już w pocie czoła nad kolejnymi generacjami. W przypadku urządzeń mobilnych będzie to rodzina Meteor Lake.

Seria Intel Meteor Lake ma zaoferować wydajne iGPU

Wygląda na to, że prace Intela są zaawansowane, bowiem w bazie Geekbench przybywa testów nowych procesorów. Sporo szczegółów napływa też z chińskiej strony internetu, co oznaczałoby, że próbki inżynieryjne trafiły już w ręce pierwszych producentów laptopów i Mini PC.

Do tej pory wiadomo o czterech różnych jednostkach, czyli Intel Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 5 125H. Końcówka "H" sugeruje zachowanie TDP na poziomie 45 W.

Intel Core Ultra 9 185H - 16 rdzeni; 22 wątki, do 5,1 GHz;

- 16 rdzeni; 22 wątki, do 5,1 GHz; Intel Core Ultra 7 165H - 16 rdzeni; 22 wątki, do 5,0 GHz;

- 16 rdzeni; 22 wątki, do 5,0 GHz; Intel Core Ultra 7 155H - 16 rdzeni; 22 wątki, do 4,8 GHz;

- 16 rdzeni; 22 wątki, do 4,8 GHz; Intel Core Ultra 5 125H - 14 rdzeni; 18 wątków, do 4,5 GHz;

Zastanawiający jest brak przedstawicieli segmentu "Core Ultra 3", ale ich miejsce mają podobno zająć lekko zmienione jednostki Intel Raptor Lake Refresh, które po prostu będą pozbawione dopisku "Ultra".

Należy również pamiętać, że nowe procesory zaoferują niestandardową budowę typu big.LITTLE. Zobaczymy tutaj nie tylko podział na wysokowydajne rdzenie typu P i energooszczędne rdzenie typu E. Dodatkowo każdy z procesorów dostanie jeszcze dwa rdzenie, które będą znajdowały się w sekcji SoC.

Mocną stroną mobilnych procesorów Intel Meteor Lake mają być wydajne układy graficzne. Nowe iGPU oparto go na 8 rdzeniach Intel Xe co oznacza 128 jednostek wykonawczych. W połączeniu z zegarem do 2,2 GHz mowa o wydajności na poziomie 4,5 TFLOPS. A więc o około 5% lepiej niż w przypadku AMD Radeon 780M.

