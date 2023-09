Nowe karty AMD debiutują na rynku. Sprawdzamy ceny w Polsce

Myślałeś o kupnie nowej karty graficznej? Jesteś fanem AMD? Świetnie się składa. Do sklepów dzisiaj trafiły dwa nowe modele, a my sprawdzamy ich ceny w Polsce.

Pod koniec sierpnia AMD zapowiedziało swoje nowe karty graficzne z nisko-średniego segmentu, a dzisiaj trafiły one do sprzedaży. Mowa oczywiście o modelach Radeon RX 7700 XT oraz RX 7800 XT, które są odpowiedzią na dostępne od dawna karty NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti oraz RX 4070.

Nowe karty AMD Radeon pojawiły się już w Polsce

AMD Radeon RX 7700 XT korzysta z rdzenia Navi 32 XL, co oznacza 54 jednostki CU sparowane z 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. Zaś AMD Radeon RX 7800 XT to układ Navi 32 XT oferujący 60 jednostek CU sparowanych z 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 256-bitowej szynie danych.

Opisywane karty dostępne są już w sklepach. Ich sugerowane ceny w Europie to kolejno 489 i 549 euro, ale w Polsce są nieco droższe - AMD Polska mówi o MSRP na poziomie 2349 i 2699 złotych. A jak to wygląda w rzeczywistości? Zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych modeli autorskich? Pora się przekonać!

Zasadniczo każdy większy sklep ma przynajmniej kilka nowych Radeonów. W x-kom są to cztery różne wersje, Komputronik i Media Expert mają trzy, zaś Morele dwa modele Radeon RX 7700 XT. Obficiej wygląda oferta Radeonów RX 7800 XT. Na razie mowa o firmach takich jak ASRock, GIGABYTE, PowerColor, Sapphire, ale w najbliższych dniach pojawi się się więcej propozycji od innych producentów.

Najatrakcyjniejszą ofertą jest Sapphire Radeon RX 7700 XT PULSE od x-kom. Dostępny jest on w sugerowanej cenie 2349 złotych. Mimo to dostajemy tutaj wydajny, 2,5-slotowy układ chłodzenia z dwoma cichymi wentylatorami, licznymi ciepłowodami oraz backplate. Karta ma wymiary 280 x 127,8 x 52,7 milimetrów.

Najdroższy jest zaś PowerColor Radeon RX 7700 XT Hellhound w ofercie Komputronika. Tutaj mowa o cenie 2549 złotych, a więc daleko od MSRP. W zamian jednak otrzymujemy większy układ chłodzenia goszczący trzy wentylatory z podświetleniem LED. Karta ma wymiary 322 x 134 x 50 milimetrów.

W przypadku Radeonów RX 7800 XT ponownie najlepszą cenę oferuje x-kom z modelem Sapphire Radeon RX 7800 XT PULSE za 2689 złotych. Zdecydowano się tutaj na identyczny - co do milimetra - układ chłodzenia jak w mniejszym i tańszym modelu. I to mimo wyższego poboru mocy - 266 zamiast 230 W.

Zobacz: Pojawił się nowy Święty Graal dla testów PC i laptopów

Zobacz: Kingston XS1000 to małe i tanie SSD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, x-kom, komputronik

Źródło tekstu: oprac. własne