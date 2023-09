Kingston XS1000 to małe i tanie SSD

Często przenosisz dużo danych? Zależy Ci na wysokiej wydajności i niskiej cenie? Nie ma sprawy! Rozwiązaniem jest seria zewnętrznych SSD w postaci Kingston XS1000.

Tak jak dyskietki i płyty CD oraz DVD odeszły już zasadniczo w zapomnienie, tak powoli rezygnuje się również z pendrive'ów. Ich miejsce zajmują przenośne dyski HDD i SSD, które oferują znacznie większą pojemność i wyższą wydajność. Nie wspominając o wytrzymalszych obudowach.

Kingston kusi rozmiarem, niską ceną i długą gwarancją

Dzisiaj skupimy się na zewnętrznych nośnikach półprzewodnikowych. Kingston poinformował bowiem o szerokiej dostępności serii XS1000, która do tej pory dostępna była tylko u wybranych sprzedawców.

Kingston XS1000 to małe i lekkie przenośne SSD o wymiarach 69,5 x 32,6 x 13,5 milimetrów i masie 28,7 gramów. W środku plastikowo-aluminiowej obudowy znajdziemy kości pamięci 3D TLC NAND oraz kontroler Silicon Motion SM2302. Użytkownik ma tutaj do dyspozycji złącze USB 3.2 Gen 2 typu C.

Do wyboru są dwie pojemności - 1 i 2 TB. Oba modele oferują tą samą deklarowaną wydajność na poziomie do 1050 MB/s dla odczytu i do 1000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Czyli standard w tej klasie SSD.

Seria Kingston XS1000 dostępna jest już w polskich sklepach. Wersja 1 TB kosztuje około 295 złotych, zaś wersja 2 TB to wydatek 479 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: oprac. własne