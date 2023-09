Test AMD Radeon RX 7800 XT. Karta jest dobra, ale rewolucji tu nie ma

Tym razem na testy trafiła do nas najnowsza karta graficzna AMD Radeon RX 7800 XT. Czerwoni pozycjonują ją jako model idealny do grania w rozdzielczości 1440p. Sprawdźmy, co tak naprawdę potrafi.

Pierwsze karty graficzne AMD z architekturą RDNA 3 zadebiutowały w grudniu 2022 roku. Niemal 10 miesięcy później Czerwoni w końcu zapełniają portfolio serii RX 7000 za sprawą dwóch nowych modeli. Mowa oczywiście o kartach Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Wiemy, że na tym ta generacja w przypadku Czerwonych się kończy, a przynajmniej jeśli chodzi o te podstawowe modele.

Na testy trafił do nas ten mocniejszy wariant, czyli Radeon RX 7800 XT. Co prawda oba pozycjonowane są przez AMD jako konstrukcje do grania w rozdzielczości 1440p, ale wiadomo, że ta wersja będzie radziła sobie z tym lepiej. Ma ona być konkurencją dla nie najgorszego (ale też nie najlepszego) GeForce’a RTX 4070. Sprawdźmy, co konkretnie ma do zaoferowania. Nie będę ukrywał, że pokładam duże nadzieje w Radeonie RX 7800 XT, bo przy cenie niższej o 100 dolarów ma oferować lepszą wydajność od swojego konkurenta, a przynajmniej w standardowej rasteryzacji. No to czas sprawdzić, jak jest w rzeczywistości.

Specyfikacja

Karta graficzna Radeon RX 7800 XT wyposażona jest w 60 jednostek obliczeniowych (CU – Compute Units), co przekłada się dokładnie na 3840 jednostki cieniujące, 240 TMU, 96 ROP oraz 60 rdzeni RT. Podstawowe taktowanie wynosi 1800 MHz, ale w trybie Boost rośnie do 2430 MHz. Co ciekawe, poprzednik, czyli Radeon RX 6800 XT, miał 72 CU i 4608 shaderów, więc możemy mówić nie tyle o stagnacji, co o pogorszeniu specyfikacji.

Poza tym Radeon RX 7800 XT oferuje 16 GB pamięci GDDR6 19,5 Gbps na 256-bitowej szynie danych, co daje przepustowość na poziomie 624 GB/s. Jednak Czerwoni w materiałach prasowych zdecydowali się na podobny krok, co NVIDIA i podkreślają, że zastosowanie pamięci Infinity Cache (tutaj mamy 64 MB, czyli dwa razy mniej niż poprzednik) przekłada się na efektywną przepustowość w granicach aż 2708,4 GB/s.

Karta referencyjna ma wymiary 267 × 135 × 50 mm, więc nie jest przesadnie duża. TBP, czyli Total Board Power, to do 263 W, więc producent rekomenduje korzystanie z zasilaczy o mocy co najmniej 700 W. Do zasilania wymagane są dwie 8-pinowe wtyczki PCIe.

Jeśli chodzi o złącza, to mamy tutaj standard w wykonaniu AMD, czyli trzy DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5) oraz jedno HDMI 2.1. Rekomendowana cena to 499 dolarów, co według aktualnego kursu daje około 2080 zł. Po dodaniu 23 proc. podatku VAT wychodzi kwota mniej więcej 2560 zł. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że polskie ceny mają zaczynać się od 2699 zł. To już kwota niebezpiecznie bliska najtańszych GeForce’ów RTX 4070, które można kupić za około 2800-2900 zł.

Rdzeń: Navi 32 XT (RX 7800 XT),

Proces technologiczny: 5/6 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 1800 MHz (bazowo), 2430 MHz (Boost)

Pamięć: 16 GB GDDR6 19,5 Gbps,

Szyna pamięci: 256-bitowa,

Przepustowość pamięci: 624 GB/s,

Infinity Cache (L3): 64 MB,

Jednostki cieniujące: 3840,

Jednostki RT: 60,

Jednostki ROP: 96,

Rekomendowany zasilacz: 700 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 2.1, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 2 × 8-pinowa wtyczka PCIe,

Wymiary: 267 × 135 × 50 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: 499 dolarów (ok. 2700 zł).

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)