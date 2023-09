Nowość Samsunga kusi wydajnością i długą gwarancją

Brakuje Ci miejsca na zdjęcia i filmy? Potrzebujesz wysokiej wydajności i wytrzymałości? Świetnie się składa. Samsung pokazał nowe karty SD i microSD.

W przypadku flagowych smartfonów sloty na karty pamięci są już rzadkością. Nadal jednak znaleźć je można w telefonach z niskiej i średniej półki cenowej. Nie wspominając o sprzętach takich jak laptopy, aparaty, drony, Mini PC czy przenośne konsole pokroju Valve Steam Deck lub ASUS ROG Ally.

Karty Samsung PRO Ultimate oferują wydajność do 200 MB/s

A tak się składa, że w ostatnich dniach Samsung powiększył swoją ofertę kart pamięci. Tym razem producent stawia na jeszcze wyższą wydajność, zatrzęsienie różnych pojemności i długą gwarancję.

Samsung PRO Ultimate to nowa seria kart pamięci w formacie microSD i SD, które oferują pojemność od 64 do 512 GB. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem UHS-I i klasami U3, V30, A2. Oznacza to deklarowaną wydajność na poziomie do 200 MB/s dla odczytu i 130 MB/s dla zapisu, niezależnie od pojemności.

Nowe karty pamięci Koreańczyków oferują odporność na upadki z wysokości do 5 metrów, zanurzenia w wodzie do głębokości 2 metrów przez nawet 72 godziny, zabezpieczenia przed promieniowaniem rentgenowskim i magnetycznym oraz mogą pracować w zakresie temperatur -25°C do 85°C.

Seria Samsung PRO Ultimate w rozmiarze microSD trafiła już do sprzedaży, a ceny zaczynają się od 109 złotych za 128 GB. Na wersje SD przyjdzie nam poczekać do czwartego kwartału. Producent udziela 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne