Nie lubisz płacić za RGB LED? BIOSTAR ma coś dla Ciebie!

Z okazji premiery nowych kart graficznych AMD Radeon RX 7000 kolejni producenci chwalą się swoimi autorskimi modelami. Tajwański BIOSTAR postawił na prostotę.

Wczoraj na łamach Telepolis mogliście się zapoznać nie tylko z naszym obszernym testem referencyjnego AMD Radeon RX 7800 XT, ale również sprawdzić gdzie w Polsce można kupić nowe karty graficzne AMD, ile kosztują i jaki sklep oraz autorski model są aktualnie najtańsze.

BIOSTAR kusi brakiem RGB LED i niskimi cenami

Oczywiście wraz z upływem czasu do sprzedaży trafi więcej modeli Radeona RX 7700 XT oraz RX 7800 XT od znanych producentów. Dzisiaj pochylimy się nad ofertą firmy BIOSTAR.

Tajwańczycy dość ostrożnie podeszli do premiery nowych kart AMD przygotowując tylko po jednym modelu każdej karty. W obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym układem chłodzenia na bazie aluminiowego, bogato żebrowanego radiatora, licznych ciepłowodów, dwóch cichych wentylatorów i metalowego backplate.

BIOSTAR w serii Ultimate Gaming nie zdecydował się na fabryczne OC - taktowania GPU i pamięci VRAM to wartości według zaleceń AMD. Brak tutaj też podświetlenia RGB LED. Same karty są dość kompaktowe, bowiem mowa o wymiarach 282 x 150 x 50 milimetrów. Zasilanie pobierane jest z dwóch wtyczek typu 8-pin. W przypadku złącz wideo użytkownik ma do dyspozycji jedno HDMI i trzy DisplayPort 2.1.

Plusem nowych, tajwańskich kart graficznych prócz małych rozmiarów i stonowanej stylistyki jest niska cena. Karty BIOSTAR Ultimate Gaming mają być dostępne w MSRP AMD. Mowa więc o 2349 złotych za Radeona RX 7700 XT i 2699 złotych za Radeona RX 7800 XT.

