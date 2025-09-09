Urząd bierze się za ładowarki. Jedna już została wycofana

Ładowarki pod lupą UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził kampanię pomiarową, w ramach której skontrolowano 10 modeli ładowarek samochodowych. Sprawdzano zarówno kwestie formalne, jak i techniczne. Weryfikowano między innymi oznaczenie CE, dane producenta i importera, obecność instrukcji obsługi w języku polskim oraz deklarację zgodności.

Następnie urządzenia trafiły do Centralnego Laboratorium Badań Technicznych. Tam specjaliści oceniali, czy ładowarki spełniają wymagania techniczne.

Wyniki kontroli

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie testowane modele zdały badania techniczne. Gorzej było z wymaganiami formalnymi – tutaj pozytywnie przeszło tylko 6 z 10 sprawdzonych ładowarek.

W czterech przypadkach stwierdzono uchybienia, takie jak: brak pełnych danych producenta, brak instrukcji w języku polskim czy błędnie sporządzone deklaracje zgodności. W trzech przypadkach producenci usunęli niezgodności po interwencji UKE, a jeden model – ładowarka marki Auchan – został całkowicie wycofany z rynku i zutylizowany.