Nvidia nie może chwalić się DLSS 5. Padła ofiarą trolla na YouTube

Pewnie niektórzy się już domyślają, o co chodzi. Otóż La7 w ramach swojego programu wyemitowało fragment zwiastuna DLSS 5. Następnie stacja zastrzegła na YouTube swój program, tak, aby treści zawierające, chociażby jego fragment były automatycznie blokowane. Ot, działanie mające na celu ochronę swoich praw autorskich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telewizja strollowała Nvidię i AI. Najprawdopodobniej niechcący

Efekt? Wszystkie treści zawierające nie tylko program, ale i zwiastun autorstwa Nvidii są automatycznie blokowane przez włoskiego YouTube. Dotyczy to także Nvidii, której zwiastun został zablokowany przez AI pełniące funkcję moderatora na platformie.

I chociaż brzmi to, jak czysty absurd, to pokazuje, że automatyczna moderacja na YouTube stanowi poważny problem. W końcu trolle przywłaszczające sobie cudze treści i blokujące za nie innych to nie tylko kanały telewizyjne, które popełniły błąd, ale także osoby celowo podejmujące się tego typu zagrywek.

I chociaż YouTube zarzeka się, że mechanizmy AI pozwalają na poprawę działania moderacji:

W naszych systemach klasyfikatory sztucznej inteligencji pomagają wykrywać potencjalnie naruszające prawa treści na dużą skalę, a recenzenci sprawdzają, czy treści faktycznie przekroczyły granice polityki. Sztuczna inteligencja stale zwiększa zarówno szybkość, jak i dokładność naszych systemów moderacji treści.