TP-Link wprowadza Deco X90, nowy system mesh Wi-Fi 6. Prędkości do 6600 Mb/s

TP-Link wprowadził na rynek Deco X90, system mesh obsługujący standard Wi-Fi 6. Producnet obiecuje duże prędkości, zasięg, pojemność oraz stabilność transmisji nawet do 6600 Mb/s. Dzięki połączeniu kilku współpracujących ze sobą jednostek Deco X90 można stworzyć wydajny system Wi-Fi nie tylko w dużym mieszkaniu, ale nawet w wielopiętrowym domu.

System Deco X60 zapewnia prędkości sięgające łącznie do 6600 Mb/s w trzech pasmach: do 4804 Mb/s w pierwszym paśmie 5 GHz, 1201 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki wyposażeniu w jeden port Ethernet 2,5 Gb/s oraz jeden gigabitowy port Ethernet Deco X90 zapewnia także szybkie połączenia przewodowe.

Zobacz: Wi-Fi 6 to rewolucja na skalę naszych domów. Co się za tym kryje?

Ponad 200 urządzeń bez utraty prędkości

W Deco X90 zastosowano technologie wspomagające, m.in. OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość jednoczesnej transmisji danych poprzez osiem strumieni. Przekłada się to na wysoką przepustowość i pojemność sieci oraz pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami w tym samym momencie. Do systemu można połączyć bezprzewodowo nawet ponad 200 urządzeń, a wydajność sieci, według producenta, nadal będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie. Pozwoli to na przykład na odtwarzanie filmów w jakości 8K czy też granie w chmurze.

Z kolei zastosowanie technologii Beamforming i BSS pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń Wi-Fi. Redukuje też zakłócenia sygnału generowane na przykład przez sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach. Deco X90 wyposażono ponadto w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność.

Zobacz: Sprawdziłam routery Tenda. Powiem Ci, który jest dla Ciebie (rozwiązanie konkursu)

Podczas przemieszczania się użytkownika po domu jego telefon lub tablet zawsze połączy się z tym routerem Deco, który w danym momencie oferuje najlepsze połączenie. Dzięki temu spadki prędkości będą nieodczuwalne, transfer nie zostanie przerwany, a dane nie będą się buforować. Wystarczy kilka jednostek Deco, aby stworzyć wydajną sieć bezprzewodową nawet w dużym budynku, a w razie potrzeby system można rozbudowywać o kolejne urządzenia. Deco X90 jest kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi modelami Deco, może więc stanowić uzupełnienie posiadanego systemu mesh.

Za ochronę transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield. Dzięki rozbudowanym funkcjom kontroli rodzicielskiej można zapewnić bezpieczeństwo także najmłodszym użytkownikom Internetu.

Do zarządzania Deco X90 służy aplikacja mobilna TP-Link Deco. Dzięki niej można na przykład znaleźć najlepsze miejsca do instalacji routerów. Mesh może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa.

Deco X90 dostępne jest już w zestawach dwóch urządzeń w cenie około 2400 zł. Urządzenia zostały objęte trzyletnią gwarancją producenta.

Zobacz: AVM wprowadza domowy router FRITZ!Box 6850 LTE o prędkości do 1266 Mbps z Mesh Wi-Fi

Zobacz: TP-Link RE190 - nowy wzmacniacz sieci Wi-Fi z OneMesh

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TP-Link