Sprawdziłam routery Tenda. Powiem Ci, który jest dla Ciebie (Konkurs!)

Wybór routera do domowej sieci to nie jest łatwa sprawa. Myślę, że wie o tym każdy, kto choć raz borykał się ze słabym zasięgiem Wi-Fi albo zbyt niskimi transferami. Dlatego sprawdziłam nie jeden, ale dwa routery, a także zestaw repeaterów poszerzających zasięg i jeszcze jeden drobiazg, który może się przydać. Jest i konkurs!

Sprzęt sieciowy Tenda jest na rynku od 1999 roku, a od 2007 jest dostępny globalnie. Misją firmy jest dostarczanie sprzętu wysokiej jakości w niewygórowanych cenach. Widać to zresztą w produktach, które przetestowałam. Wszystkie zostały wycenione przystępnie, a spełnią wyższe wymagania zarówno w zakresie elastycznej konfiguracji, jak i jakości połączenia.

Tenda AC10 – tani gigabit, co pokonał beton

Tenda AC10 to router niedrogi, ale elastyczny. Zaskoczył mnie jego zasięg w mieszkaniu, którego ściany zbudowane są ze stalowych prętów w betonowej zalewie. Cztery anteny dookólne z zyskiem energetycznym 5 dBi obsługujące Beamforming+ (formowanie wiązki) świetnie się tu sprawdzają. Połączenie jest stabilne i nie mogę narzekać na prędkość.



Tenda AC10 pracuje w standardzie 802.11ac, co pozwala osiągnąć transfery do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do niemal 900 Mb/s w paśmie 5 GHz. Łączna przepustowość routera Tenda AC10 przekracza więc gigabit. Oczywiście dzięki MU-MIMO nie ma żadnych problemów z podłączeniem do niego licznych telefonów, komputerów i smartżarówek.

Możliwości połączenia kablem również spełniają moje wymagania. Gigabitowy port WAN pozwala w pełni wykorzystać moje gigabitowe łącze światłowodowe. Ponadto z tyłu znajdują się trzy gigabitowe gniazda Ethernetowe dla innych urządzeń. Jedno z nich może służyć także do podłączenia telewizji IPTV.

Warto wspomnieć też o możliwości automatycznego sklonowania ustawień PPPoE z urządzenia od operatora. Ponadto jest tu ważna dla mnie sieć dla gości, obsługa kilku standardów VPN, przekierowanie portu i sporo innych zaawansowanych ustawień sieciowych. Jeśli potrzebujesz routera do mieszkania, w którym masz przeciętne łącze, Tenda AC10 to sprzęt dla Ciebie. Jako ciekawostkę dodam, że ten router można obsługiwać także z aplikacji mobilnej Tenda.

Tenda AC23 – 7 anten dotrze z zasięgiem gdzie nawet światło nie dociera

Jeśli masz szybkie łącze, router Tenda AC10 raczej Twoich oczekiwań nie spełni. Tu do akcji wchodzi mocniejszy Tenda AC23, który pracuje w standardziej 802.11ac wave2. To wariant Wi-Fi zapewniający prędkości do 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. W sumie daje to przepływność przekraczającą 2 Gb/s. Nie można też pominąć zastosowania 4x4 MU-MIMO (prostsze modele stosują 3x3 MU-MIMO). Gdybym miała zmienić router na model z aktualnej oferty Tenda, sięgnęłabym właśnie po ten model – pozwala mi w pełni wykorzystać światłowód 1 Gb/s.



Po wyjęciu AC23 z pudełka rozbawiła mnie liczba anten. Jest tu aż 7 anten 6 dBi, obsługujących Beamforming+. Dzięki temu sygnał jest zauważalnie silniejszy, niż emitowany przez AC10. Jeśli chcesz używać Wi-Fi w większym mieszkaniu niż moje skromne 38 metrów kwadratowych, rozważ zakup nieco droższego modelu AC23. Warto dopłacić za gwarancję, że nie będziesz mieć „białych plam” w oddalonych od routera zakamarkach i nie będziesz mieć problemów, gdy w mieszkaniu pojawi się jeszcze więcej urządzeń korzystających z internetu.

Z tyłu znajduje się oznaczony na niebiesko gigabitowy port WAN oraz trzy gigabitowe gniazda na LAN. Podobnie jak w modelu AC10, jeden z nich może służyć do podłączenia odbiornika IPTV. Tenda AC23 może działać także w sieci IPv6.

Na pewno nie jest to router dla chcących łatwego dostępu do WPS. Podobnie jak w AC10, za WPS odpowiada ten sam przycisk, co za reset i trzeba mieć dostęp do tyłu routera, by z niego skorzystać. Dla mnie to nie problem, ale wolę uprzedzić.

W konfiguracji routera znalazłam wszystkie potrzebne mi funkcje od sieci dla gości przez VPN po migrację danych logowania do sieci z routera operatora. Panel ustawień routerów firmy Tenda jest moim zdaniem przyjemny dla oka, ma dyskretne animacje, a przede wszystkim działa szybko i funkcje sieciowe są logicznie poukładane. Oczywiście routery na polskim rynku mają ustawienia w języku polskim. Znalazłam kilka niedopatrzeń w tłumaczeniu, ale nie przeszkadzało mi to w zorientowaniu się w sytuacji.

Tenda MW5c – Trojaczki na całe 300 metrów kwadratowych

Do małego mieszkania wystarczy Tenda AC10, do większego i szybszych łączy polecam Tenda AC23, a co z większym domem? Tu do gry wchodzą urządzenia Wi-Fi, pracujące w technologii mesh (tworzące tzw. sieć kratową). Trójpak Tenda MW5s pozwoli zbudować rozproszoną sieć Wi-Fi w domu o powierzchni nawet 300 metrów kwadratowych!



Jak to działa? Główna jednostka ma gigabitowy port WAN i należy podłączyć ją do domowego routera kablem. Pozostałe zaś należy rozstawić (lub powiesić) w dalszych punktach domu. Węzły są wstępnie sparowane, więc nie ma tu żadnych skomplikowanych zadań do wykonania – automatycznie znajdują jednostkę główną i tworzą z nią jedną sieć Wi-Fi, do której mogą podłączyć się domowe sprzęty. Dzięki temu, choć w domu są trzy fizyczne punkty dostępowe Wi-Fi, wszystkie urządzenia widzą tylko jedną sieć i mogą w niej współpracować. Do tej sieci można podłączyć maksymalnie 60 urządzeń.

Choć wszystkie elementy zestawu wyglądają tak samo, odnalezienie jednostki głównej nie stanowi problemu – ma ona dwa porty Ethernet z tyłu (WAN + LAN), podczas gdy pozostałe dwie mają tylko jeden port LAN 100 Mb/s. Można do niego podłączyć domowe urządzenia (telewizor, konsolę, głośniki itp.) bez prowadzenia dziesiątek metrów kabla. Ściany nie będą przeszkodą, bo mesh MW5s został wyposażony w MRC (Maximal Ratio Combining). Oznacza to, że sygnały z różnych kanałów są sumowane, co pozwala na wzmocnienie. Adaptacyjne anteny (2 x 3 dBi) w węzłach sieci obsługują oczywiście kształtowanie wiązki.

Tenda U9 – żeby żaden komputer nie czuł się „uwiązany” kablem

Moduł Wi-Fi na USB Tenda U9 to takie małe uzupełnienie, które może przydać się przy budowie domowej sieci bezprzewodowej. Jeśli chcesz podłączyć do niej także tego peceta, który dotąd zawsze był „na kablu”, możesz to zrobić z tym właśnie drobiazgiem. Tenda U9 to dobra opcja również dla tych, którzy chcą poprawić transfery, gdyż obsługuje standard 802.11ac z prędkościami do 633 Mb/s (łącznie w paśmie 2,4 i 5 GHz). To więcej, niż oferują wbudowane moduły Wi-Fi w wielu laptopach i różnica na pewno będzie odczuwalna.

Adapter Wi-Fi Tenda U9 to model bazowy, bez zewnętrznej anteny – ma wewnętrzną antenę PIFA. Jego zaletą jest banalnie prosta instalacja. To jedno z tych urządzeń, które można podłączyć do gniazda USB i od razu zacząć używać pod Windowsem 10, 8.1, 8, 7… nawet pod Windowsem XP, co jest niewątpliwą zaletą dla miłośników leciwego systemu. Dzięki kompaktowym wymiarom nada się także do laptopów.

Tenda U9 działa w standardzie Wi-Fi 802.11ac i dwóch zakresach. Prędkość transmisji w paśmie 2,4 GHz dochodzi do 200 Mb/s, w 5 GHz zaś do 443 Mb/s. Adapter obsługuje oczywiście MU-MIMO.

Tenda wprowadzi routery Wi-Fi 6

Wszystkie testowane przeze mnie urządzenia działają w standardzie Wi-Fi 5, ale na horyzoncie widać już szybsze i bardziej wydajne Wi-Fi 6. Jeśli marzysz o transferach sięgających gigabita bez prowadzenia kabli, router Wi-Fi 6 jest tym, czego potrzebujesz.

Tenda i na to się przygotowuje. Niebawem na rynku pojawi się świetnie rokujący router Wi-Fi 6 Tenda TX3. To dwuzakresowy, elegancki router z przepływnością na poziomie 1775 Mb/s, łączący MU-MIMO z OFDMA i tak zwanym kolorowaniem ramek (dzięki temu urządzenie „ignoruje” dane z innych sieci). Nie zabrakło zabezpieczenia sieci nowoczesnym protokołem WPA3.

Oczywiście po „drugiej stronie” także potrzebna jest obsługa Wi-Fi 6. Do swojego peceta dodasz ją z pomocą karty sieciowej PCIe Tenda E30, która również zostanie niebawem wprowadzona do sprzedaży w Polsce. Modulacja 1024 QAM zapewnia jej bardzo dobre możliwości przesyłania danych. Z odpowiednim routerem jej transfery osiągną do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i nawet 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz. Bonusem jest moduł Bluetooth 5.0 na tej samej karcie.

Konkurs! Do wygrania router LTE Tenda 4G09

Widoczny powyżej router LTE Tenda 4G09 może być Twój. To dwupasmowy router, działający w standardzie 802.11ac. Po włożeniu karty microSIM będzie w stanie wykorzystać pełny potencjał sieci 4G+ CAT6. Zapewnia ona prędkość pobierania nawet 300 Mb/s. W razie potrzeby można oczywiście zamontować do niego zewnętrzne anteny LTE. Nie zabrakło gigabitowych portów LAN i WAN.



By dostać od nas ten router, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zaloguj się na swoje konto na TELEPOLIS.PL. Po drugie, opisz w komentarzu pod tym artykułem:

gdzie mieszkasz i dlaczego ten router Ci się przyda?

Urządzenie powędruje do autora komentarza wybranego przez redakcję. Konkurs trwa od 15 do 28 marca (niedziela) do końca dnia. Zwycięzcę podamy 30 marca (wtorek).

Życzę wszystkim doskonałego zasięgu i świetnej zabawy!

Artykuł powstał przy współpracy z Tenda Polska.

