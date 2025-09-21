To najtańszy sposób na sensowne rozszerzenie pamięci. Zapłacisz tylko 31,90 zł

Chociaż warto podkreślić, że w wielu z tych urządzeń rozwiązania tego nie uda nam się zastosować z powodu ograniczeń technicznych. Mowa tu jest rzecz jasna o karcie pamięci. Ta umieszczona w stosownym porcie nie tylko może służyć jako sposób na przenoszenie danych, ale także rozszerzyć pamięć wbudowaną w naszym urządzeniu, gdzie będą mogły trafić pliki, z których korzystamy rzadziej, jak na przykład zdjęcia z wakacji, czy kopie dokumentów.

Kingston Canvas Select Plus

Tak się natomiast składa, że przyzwoita karta microSD z adapterem do SD Kingston Canvas Select Plus o pojemności 128 GB może być dziś Wasza za jedyne 31,90 zł. Jest ona zgodna z klasami prędkości U1, V10 i A1 i wspiera odczyt do 100 MB/s. Sprawdzi się więc nie tylko jako magazyn prostych danych, ale także w konsolach retro, czy aparatach fotograficznych.