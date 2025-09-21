Sprzęt

To najtańszy sposób na sensowne rozszerzenie pamięci. Zapłacisz tylko 31,90 zł

I nie ważne, czy mówimy tu o smartfonie, tablecie, laptopie, czy konsoli.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
To najtańszy sposób na sensowne rozszerzenie pamięci. Zapłacisz tylko 31,90 zł

Chociaż warto podkreślić, że w wielu z tych urządzeń rozwiązania tego nie uda nam się zastosować z powodu ograniczeń technicznych. Mowa tu jest rzecz jasna o karcie pamięci. Ta umieszczona w stosownym porcie nie tylko może służyć jako sposób na przenoszenie danych, ale także rozszerzyć pamięć wbudowaną w naszym urządzeniu, gdzie będą mogły trafić pliki, z których korzystamy rzadziej, jak na przykład zdjęcia z wakacji, czy kopie dokumentów. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Kingston Canvas Select Plus Nieoczywiste rozwiązanie za grosze

Kingston Canvas Select Plus

To najtańszy sposób na sensowne rozszerzenie pamięci. Zapłacisz tylko 31,90 zł

Tak się natomiast składa, że przyzwoita karta microSD z adapterem do SD Kingston Canvas Select Plus o pojemności 128 GB może być dziś Wasza za jedyne 31,90 zł. Jest ona zgodna z klasami prędkości U1, V10 i A1 i wspiera odczyt do 100 MB/s. Sprawdzi się więc nie tylko jako magazyn prostych danych, ale także w konsolach retro, czy aparatach fotograficznych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta pamięci KINGSTON Canvas Go! Plus microSDXC 64GB
Karta pamięci KINGSTON Canvas Go! Plus microSDXC 64GB
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Karta pamięci KINGSTON Canvas Go! Plus microSDXC 256GB + Adapter
Karta pamięci KINGSTON Canvas Go! Plus microSDXC 256GB + Adapter
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Karta pamięci KINGSTON Canvas Go! Plus SDXC 512GB
Karta pamięci KINGSTON Canvas Go! Plus SDXC 512GB
0 zł
210.65 zł - najniższa cena
Kup teraz 210.65 zł
Advertisement
Kingston Canvas Select Plus Nieoczywiste rozwiązanie za grosze

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Kingston karty pamięci Kingston Canvas Select Plus
Zródła zdjęć: Kingston, Yuri Shirokov / shutterstock