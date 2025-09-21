To wygląda jak błąd cenowy, ale Soundcore Motion 100 naprawdę kupisz za tyle

Soundcore to marka, która próbuje udowodnić, że JBL stanowczo za dużo sobie liczy za swoje głośniki Bluetooth. Dlatego też cena wyjściowa Soundcore Motion 100 sama w sobie była bardzo atrakcyjna. Mowa tu o kwocie 269 zł. Jednak w dzisiejszej promocji ten głośnik jest jeszcze tańszy i możecie go kupić za jedyne 138,99 zł, co jak na jego możliwości sprawia, że jest absurdalnie wręcz tani.

Soundcore Motion 100

Jest to 20-watowa jednostka wyposażona w dwa przetworniki i dodatkową membranę basową do podbicia tonów niskich oferując tym samym bardzo przyjemną jakość dźwięku. Z urządzeniami źródłowymi łączy się za pomocą Bluetooth. Nie zawodzi także bateria. Głośnik na jednym ładowaniu jest w stanie pracować do 12 godzin. Jest przy okazji całkowicie wodoszczelny w ramach normy IPX7. Idealnie więc sprawdzi się zarówno w domu, jak i w dziczy niezależnie od warunków pogodowych. Istnieje także możliwość sparowania dwóch głośników ze sobą, tak aby uzyskać system stereo. A wszystko to za jedne 138,99 zł.