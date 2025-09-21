Sprzęt

To wygląda jak błąd cenowy, ale Soundcore Motion 100 naprawdę kupisz za tyle

Soundcore Motion 100 to świetny kompromis pomiędzy większymi głośnikami Bluetooth a tymi małymi.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:16
Soundcore to marka, która próbuje udowodnić, że JBL stanowczo za dużo sobie liczy za swoje głośniki Bluetooth. Dlatego też cena wyjściowa Soundcore Motion 100 sama w sobie była bardzo atrakcyjna. Mowa tu o kwocie 269 zł. Jednak w dzisiejszej promocji ten głośnik jest jeszcze tańszy i możecie go kupić za jedyne 138,99 zł, co jak na jego możliwości sprawia, że jest absurdalnie wręcz tani.

Soundcore Motion 100

Jest to 20-watowa jednostka wyposażona w dwa przetworniki i dodatkową membranę basową do podbicia tonów niskich oferując tym samym bardzo przyjemną jakość dźwięku. Z urządzeniami źródłowymi łączy się za pomocą Bluetooth. Nie zawodzi także bateria. Głośnik na jednym ładowaniu jest w stanie pracować do 12 godzin. Jest przy okazji całkowicie wodoszczelny w ramach normy IPX7. Idealnie więc sprawdzi się zarówno w domu, jak i w dziczy niezależnie od warunków pogodowych. Istnieje także możliwość sparowania dwóch głośników ze sobą, tak aby uzyskać system stereo. A wszystko to za jedne 138,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

