iPhone Air bez tajemnic. To dlatego jest tak cienki
Najcieńszy iPhone w historii kryje w sobie konstrukcyjny trik. Portal iFixit rozebrał iPhone’a Air na części i pokazał, do czego posunęło się Apple, aby uzyskać tak cienką konstrukcję.
To dlatego iPhone Air jest taki cienki
iPhone Air jest niesamowicie cienki, co jest zaletą, ale też było technologicznym wyzwaniem dla Apple. Aby zmieścić wszystkie podzespoły w obudowie o grubości zaledwie 5,6 mm, producent przeniósł część płyty głównej tam, gdzie znajduje się uwypuklenie na aparat. Dzięki temu powstało miejsce na większą baterię, a jednocześnie Apple wzmocniło newralgiczne punkty konstrukcji.
Kluczowym rozwiązaniem okazało się tu wykorzystanie tytanowej ramy i sprytne rozmieszczenie elementów. Płyta główna w kamerowym „garbie” działa jak zbrojenie, które chroni urządzenie przed naprężeniami.
Portal iFixit sprawdził wytrzymałość ramy iPhone’a Air. Sama rama, pozbawiona komponentów, uginała się w miejscach z plastikowymi przerwami dla anten. Jednak telefon w swoim naturalnym stanie – a więc z wszystkimi komponentami w środku - okazał się niemal całkowicie odporny na wyginanie. Czy te słabsze punkty (z przerwami dla anten) okażą się problemem? „Czas pokaże” – uważa iFixit.
Wcześniej portal testował baterię MagSafe Battery przeznaczoną specjalnie dla iPhone’a Air. Okazało się, że Apple używa w niej dokładnie tej samej baterii, co w samym telefonie — można ją nawet przełożyć między urządzeniami bez komplikacji.
Choć iPhone Air jest rekordowo cienki, jego konstrukcja sprzyja naprawom. iFixit zwraca uwagę, że ekran i tylną szybę można łatwo zdjąć dzięki zatrzaskom, a bateria jest mocowana klejem, który „puszcza” pod wpływem prądu o niskim napięciu — rozwiązanie to znamy już z iPhone’a 16.
Drugim ciekawym elementem jest port USB‑C. Apple wydrukowało go w technologii 3D ze stopu tytanu, by zmieścił się w tak smukłej obudowie. Choć jest przyklejony, pozostaje modułowy i w razie potrzeby można go wymienić.
Mimo ultracienkiej konstrukcji iPhone Air zaskakuje naprawialnością. iFixit przyznał mu 7/10, bo Apple uprościło dostęp do baterii i ekranu, a klej zastąpiono rozwiązaniami łatwymi do rozłączenia prądem o niskim napięciu.