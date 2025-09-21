Sprzęt

iPhone Air bez tajemnic. To dlatego jest tak cienki

Najcieńszy iPhone w historii kryje w sobie konstrukcyjny trik. Portal iFixit rozebrał iPhone’a Air na części i pokazał, do czego posunęło się Apple, aby uzyskać tak cienką konstrukcję.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
Jakub Krawczyński (KubaKraw)
15:30
To dlatego iPhone Air jest taki cienki

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone Air jest niesamowicie cienki, co jest zaletą, ale też było technologicznym wyzwaniem dla Apple. Aby zmieścić wszystkie podzespoły w obudowie o grubości zaledwie 5,6 mm, producent przeniósł część płyty głównej tam, gdzie znajduje się uwypuklenie na aparat. Dzięki temu powstało miejsce na większą baterię, a jednocześnie Apple wzmocniło newralgiczne punkty konstrukcji.

Kluczowym rozwiązaniem okazało się tu wykorzystanie tytanowej ramy i sprytne rozmieszczenie elementów. Płyta główna w kamerowym „garbie” działa jak zbrojenie, które chroni urządzenie przed naprężeniami.

Portal iFixit sprawdził wytrzymałość ramy iPhone’a Air. Sama rama, pozbawiona komponentów, uginała się w miejscach z plastikowymi przerwami dla anten. Jednak telefon w swoim naturalnym stanie – a więc z wszystkimi komponentami w środku - okazał się niemal całkowicie odporny na wyginanie. Czy te słabsze punkty (z przerwami dla anten) okażą się problemem? „Czas pokaże” – uważa iFixit.

Wcześniej portal testował baterię MagSafe Battery przeznaczoną specjalnie dla iPhone’a Air. Okazało się, że Apple używa w niej dokładnie tej samej baterii, co w samym telefonie — można ją nawet przełożyć między urządzeniami bez komplikacji.

Choć iPhone Air jest rekordowo cienki, jego konstrukcja sprzyja naprawom. iFixit zwraca uwagę, że ekran i tylną szybę można łatwo zdjąć dzięki zatrzaskom, a bateria jest mocowana klejem, który „puszcza” pod wpływem prądu o niskim napięciu — rozwiązanie to znamy już z iPhone’a 16.

Drugim ciekawym elementem jest port USB‑C. Apple wydrukowało go w technologii 3D ze stopu tytanu, by zmieścił się w tak smukłej obudowie. Choć jest przyklejony, pozostaje modułowy i w razie potrzeby można go wymienić.

Mimo ultracienkiej konstrukcji iPhone Air zaskakuje naprawialnością. iFixit przyznał mu 7/10, bo Apple uprościło dostęp do baterii i ekranu, a klej zastąpiono rozwiązaniami łatwymi do rozłączenia prądem o niskim napięciu.

telepolis
Zródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: Macrumors, iFixit