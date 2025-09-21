Sprzęt

Apple zwiększa produkcję iPhone 17 o 30%. Hitem podstawowy model

Apple podjął decyzję o zwiększeniu produkcji podstawowego modelu iPhone 17 o minimum 30% w odpowiedzi na nieoczekiwanie wysokie zainteresowanie klientów tym urządzeniem. Ta bezprecedensowa korekta planów produkcyjnych nastąpiła zaledwie kilka dni po silnym weekendzie przedsprzedażowym, który wykazał znacznie większy popyt na tańszy wariant niż przewidywali analitycy.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 11:47

Dwa kluczowe powody, dla których iPhone 17 jest aż tak interesujący

Pierwszym głównym czynnikiem zwiększenia produkcji jest strategiczne przesunięcie funkcji Pro do podstawowego modelu. iPhone 17 za 799 dolarów (w Polsce od 3999 zł) otrzymał kluczowe funkcje, które wcześniej były zarezerwowane dla droższych wariantów Pro — wyświetlacz ProMotion z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz technologię Always-On-Display.

Dodatkowo urządzenie oferuje większy 6,3-calowy ekran (taki sam jak iPhone 17 Pro), co znacznie zmniejszyło różnicę między modelami i uczyniło podstawową wersję znacznie bardziej atrakcyjną dla konsumentów. Nie do pominięcia jest też fakt, że wariant 256 GB dostajemy w cenie zeszłorocznych 128 GB.

Drugim kluczowym powodem jest wrażliwość cenowa konsumentów w obecnej sytuacji ekonomicznej. Różnica 300 dolarów między iPhone 17 (799 dolarów) a iPhone 17 Pro (1099 dolarów) okazała się decydująca dla wielu kupujących, którzy wybierają bardziej przystępny cenowo wariant, zamiast tradycjonalnie najpopularniejszych modeli Pro.

I tutaj Apple poszedł w przeciwnym kierunku, nie obniżył ceny wariantu 256 GB dla iPhone'a 17 Pro do cen iPhone'a 16 Pro 128 GB sprzed roku, lecz zupełnie usunął wariant 128 GB z oferty, startując od wyższej ceny. Dodatkowo pogłębiło to lukę cenową między bazowym iPhone'em 17 a wariantami Pro.

W łańcuchach dostaw wielkie poruszenie

Luxshare Precision, jeden z dwóch głównych montażystów iPhone w Chinach obok Foxconnu, otrzymał polecenie zwiększenia dziennej produkcji standardowego iPhone 17 o około 40%. Równocześnie dostawca części nieelektrycznych został poproszony o zwiększenie dziennej wydajności o około 30%.

Firma pierwotnie alokowała 25% całkowitej produkcji iPhone 17 na model standardowy, 65% na wersje Pro i Pro Max oraz 10% na nowy iPhone Air. Obecne korekty sugerują znaczną zmianę w tych proporcjach na korzyść podstawowego modelu.

#Apple sprzedaż iPhone'ów apple iphone 17 jakiego iPhona kupić
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: 9to5mac, macrumors, reuters, oprac. wł