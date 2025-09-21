OnePlus 15 z ceramiczną ramką aż 4 razy mocniejszą od tytanu

Ceramiczna powłoka jako nowy standard wytrzymałości

Ta nowatorska technologia wyróżnia OnePlus 15 na tle konkurencji, która obecnie stawia na aluminiowe lub w najlepszym wypadku tytanowe ramki w swoich flagowych modelach. Powłoka ceramiczna, opisywana jako „zahartowana ceramika”, może oferować znacznie wyższy poziom wytrzymałości niż rozwiązania stosowane przez Apple'a czy Samsunga.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus 15 wprowadzi całkowicie nowy design z płaskim wyświetlaczem 6,78 cala o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 165 Hz. Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: Absolute Black, Mist Purple oraz Original Sand Dune. Ten ostatni, inspirowany pustynną estetyką filmu „Diuna”, ma stać się główną opcją kolorystyczną w materiałach marketingowych.

Charakterystyczne okrągłe wyspy aparatów zostały zastąpione kwadratowym modułem, przypominającym rozwiązania Apple iPhone 16 Pro. Design ten znacząco odbiega od dotychczasowej tożsamości wizualnej marki OnePlus.

Koniec foto-współpracy z Hasselblad

OnePlus oficjalnie zakończył pięcioletnią współpracę z Hasselblad, wprowadzając własny system fotograficzny DetailMax Engine. CEO Pete Lau zapewnia, że nowa technologia będzie dostarczać „najczystsze i najbardziej realistyczne zdjęcia” bez przesadnego, cyfrowego upiększania znanego z azjatyckich smartfonów.

OnePlus 15 będzie napędzany procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który w testach Geekbench osiągnął wynik 3709 punktów w trybie jednordzeniowym i 11000 punktów w trybie wielordzeniowym. Telefon otrzyma także baterię 7000 mAh z ładowaniem 120 W oraz do 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.