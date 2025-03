To chyba jedno z najfajniejszych akcesoriów do smartfona na rynku, ale i bez niego świetnie się sprawdzi

Zoom w smartfonie jest albo stosunkowo niewielki, albo hybrydowy. Nie ma więc mowy o potężnym powiększeniu obrazu przy zachowaniu jednocześnie wysokiej jakości . Wynika to z praw fizyki, a nie ułomności producentów sprzętu. Ci i tak dokonali czegoś niesamowitego w tej kwestii, jednak pewnych rzeczy nie da się tak po prostu przeskoczyć. Dlatego jeśli zależy nam na porządnym zoomie, to warto wyposażyć się w sprzęt temu dedykowany .

Svbony SV28PLUS

Svbony SV28PLUS to luneta obserwacyjna, która pozwala na powiększenie obrazu w przedziale od 25x do 75x. Dzięki dużemu, 70 mm obiektywowi i zastosowaniu pryzmatu skupiającego oferuje ona bardzo jasny obraz, co jest istotne przy tak dużych powiększeniach. Można go oczywiście obserwować samemu, lub za pomocą dedykowanego uchwytu umieścić na nim smartfon. Pozwoli to nie tylko na obserwowanie świata za pomocą jego ekranu, ale na wykonywanie niesamowitych zdjęć. A to wszystko za jedyne 305 złotych i 10 groszy.