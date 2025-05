Ludzie zwariowali. Przyłapano kobietę z przezroczystym smartfonem

Przezroczysty telefon na TikToku

Completely clear phone spotted in San Francisco on May 14…?!? Wtf?????? 🤭🤫 Link in bio for more deets. (NOT SPONSORED)

Jest to prawdziwy produkt. Co więcej, na ten moment został on wyprzedany. Jest to Metaphone. Niestety, nie można go nazwać smartfonem. Nie można go nawet określić mianem urządzenia. To tak naprawdę kawałek przezroczystego plastiku w kształcie telefonu. Nic więcej. Jego twórcy uważają, że może on pomóc w walce z cyfrowym uzależnieniem. Jego zadaniem jest zastąpienie w dłoni zwykłego telefonu czymś, co go przypomina. Tylko tyle i aż tyle.