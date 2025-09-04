Twój Thermomix TM7 ma nową moc. Ta zmiana zaskoczy każdego
Firma Vorwerk wydała aktualizację do Thermomixa TM7 oraz platformy Cookido. Dzięki niej robot kuchenny jeszcze lepiej integruje się ze smartfonami z zainstalowaną aplikacją.
Jeśli masz Thermomixa TM7, którego miałem okazję testować, to masz pilną rzecz do zrobienia. Koniecznie powinieneś przeprowadzić aktualizację oprogramowania, która wprowadza do robota kuchennego całkowicie nowe możliwości.
Aktualizacja Thermomix TM7
Nowa aktualizacja wprowadza lepszą integrację między robotem kuchennym oraz smartfonem lub tabletem z aplikacją Cookido. Nowością jest funkcja „Kliknij & Ugotuj", która pozwala przesłać wybrany przepis bezpośrednio z telefonu na Thermomixa TM7. Jakby tego było mało od razu, nie ruszając się np. z kanapy, można rozpocząć proces gotowania.
Funkcja wymaga połączenia internetowego z platformą Cookido, a także włączonego Bluetooth na obu urządzeniach.
Nowa funkcja eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, czyniąc proces gotowania jeszcze bardziej intuicyjnym. Czas od wyboru przepisu do rozpoczęcia przygotowań skraca się do minimum, a zmiana statusu przycisku na „Wysłano” zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę i pewność, że operacja została prawidłowo wykonana. To pierwsze tego typu rozwiązanie w segmencie premium urządzeń kuchennych.
Kolejną nowością jest zdalne monitorowanie gotowania. Informacje na temat aktualnego statusu otrzymujemy bezpośrednio na smartfonie wraz z szacowanym czasem zakończenia. Działa to zarówno w przypadku procesów automatycznych, jak i manualnych.
Ostatnia zmiana wprowadza ustawienia wstępne składników. Ma to uprościć korzystanie z trybu manualnego. Użytkownicy, po wybraniu składników z listy, otrzymają optymalne parametry do rozdrabniania od grubego cięcia warzyw na zupy, przez rozdrabnianie orzechów do ciasta i na drobnym szatkowaniu kapusty do surówki kończąc. Dostępne są także wstępne ustawienia gotowania na parze z zachowaniem wartości odżywczych, w zależności od wybranych składników.