Sprzęt

Twój Thermomix TM7 ma nową moc. Ta zmiana zaskoczy każdego

Firma Vorwerk wydała aktualizację do Thermomixa TM7 oraz platformy Cookido. Dzięki niej robot kuchenny jeszcze lepiej integruje się ze smartfonami z zainstalowaną aplikacją.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 18:39
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twój Thermomix TM7 ma nową moc. Ta zmiana zaskoczy każdego

Jeśli masz Thermomixa TM7, którego miałem okazję testować, to masz pilną rzecz do zrobienia. Koniecznie powinieneś przeprowadzić aktualizację oprogramowania, która wprowadza do robota kuchennego całkowicie nowe możliwości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Thermomix TM7

Nowa aktualizacja wprowadza lepszą integrację między robotem kuchennym oraz smartfonem lub tabletem z aplikacją Cookido. Nowością jest funkcja „Kliknij & Ugotuj", która pozwala przesłać wybrany przepis bezpośrednio z telefonu na Thermomixa TM7. Jakby tego było mało od razu, nie ruszając się np. z kanapy, można rozpocząć proces gotowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny ARIETE Moderna 1589/01 1600W
Robot kuchenny planetarny ARIETE Moderna 1589/01 1600W
-80.19 zł
1098.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1018.8 zł
Robot cukierniczy KALORIK M1800W Biały
Robot cukierniczy KALORIK M1800W Biały
0 zł
189 zł - najniższa cena
Kup teraz 189 zł
Robot kuchenny planetarny KENWOOD Titanium Chef Baker XL KVL85.704SI (2 misy) z wagą, malakserem i krajarką
Robot kuchenny planetarny KENWOOD Titanium Chef Baker XL KVL85.704SI (2 misy) z wagą, malakserem i krajarką
-100 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Funkcja wymaga połączenia internetowego z platformą Cookido, a także włączonego Bluetooth na obu urządzeniach.

Nowa funkcja eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, czyniąc proces gotowania jeszcze bardziej intuicyjnym. Czas od wyboru przepisu do rozpoczęcia przygotowań skraca się do minimum, a zmiana statusu przycisku na „Wysłano” zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę i pewność, że operacja została prawidłowo wykonana. To pierwsze tego typu rozwiązanie w segmencie premium urządzeń kuchennych.

informuje firma Vorwerk.

Kolejną nowością jest zdalne monitorowanie gotowania. Informacje na temat aktualnego statusu otrzymujemy bezpośrednio na smartfonie wraz z szacowanym czasem zakończenia. Działa to zarówno w przypadku procesów automatycznych, jak i manualnych. 

Ostatnia zmiana wprowadza ustawienia wstępne składników. Ma to uprościć korzystanie z trybu manualnego. Użytkownicy, po wybraniu składników z listy, otrzymają optymalne parametry do rozdrabniania od grubego cięcia warzyw na zupy, przez rozdrabnianie orzechów do ciasta i na drobnym szatkowaniu kapusty do surówki kończąc. Dostępne są także wstępne ustawienia gotowania na parze z zachowaniem wartości odżywczych, w zależności od wybranych składników.

Image
telepolis
Vorwerk Thermomix Cookidoo Thermomix TM7 Cookidoo Thermomix TM7 aktualizacja Thermomix TM7 zmiany Thermomix TM7 nowość
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl