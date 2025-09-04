Twój Thermomix TM7 ma nową moc. Ta zmiana zaskoczy każdego

Jeśli masz Thermomixa TM7, którego miałem okazję testować, to masz pilną rzecz do zrobienia. Koniecznie powinieneś przeprowadzić aktualizację oprogramowania, która wprowadza do robota kuchennego całkowicie nowe możliwości.

Aktualizacja Thermomix TM7

Nowa aktualizacja wprowadza lepszą integrację między robotem kuchennym oraz smartfonem lub tabletem z aplikacją Cookido. Nowością jest funkcja „Kliknij & Ugotuj", która pozwala przesłać wybrany przepis bezpośrednio z telefonu na Thermomixa TM7. Jakby tego było mało od razu, nie ruszając się np. z kanapy, można rozpocząć proces gotowania.

Funkcja wymaga połączenia internetowego z platformą Cookido, a także włączonego Bluetooth na obu urządzeniach.

Nowa funkcja eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, czyniąc proces gotowania jeszcze bardziej intuicyjnym. Czas od wyboru przepisu do rozpoczęcia przygotowań skraca się do minimum, a zmiana statusu przycisku na „Wysłano” zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę i pewność, że operacja została prawidłowo wykonana. To pierwsze tego typu rozwiązanie w segmencie premium urządzeń kuchennych. informuje firma Vorwerk.

Kolejną nowością jest zdalne monitorowanie gotowania. Informacje na temat aktualnego statusu otrzymujemy bezpośrednio na smartfonie wraz z szacowanym czasem zakończenia. Działa to zarówno w przypadku procesów automatycznych, jak i manualnych.