Unia wywróci ci prawo jazdy. Nowe przepisy od 21 października

We wtorek (21 października) Komisja Europejska uchwaliła dwie dyrektywy, które zmieniają w całej Unii Europejskiej przepisy związane z prawem jazdy. Co dokładnie się zmieniło?

Prawo jazdy po nowemu

Pierwsze zmiany dotyczą samego prawa jazdy. Dokument obowiązkowo będzie mógł mieć teraz maksymalnie 15 lat ważności. Do historii przechodzą prawka wydawane bezterminowo. Co więcej, każdy, to ma taki dokument, będzie musiał go wymienić na taki z 15-letnim terminem ważności.

Co więcej, nowe przepisy przewidują możliwość przeprowadzania badań lekarskich w momencie przedłużenia ważności dokumentu. Nie jest to obowiązkowe, ale poszczególne kraje, jeśli chcą, to mogą wprowadzić taki wymóg.

Zmienią się też kwestie formalne, związane z samym egzaminem na prawo jazdy. Przed przystąpieniem do niego każdy będzie musiał przedstawić zaświadczenie lekarskie lub swoje własne oświadczenie o stanie zdrowia. Tak, wystarczy, że sami stwierdzimy, że jesteśmy zdrowi. Oczywiście Polska może tutaj zażądać badań, bo regulacje unijne na to pozwalają. Unia rozważała również obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 70. roku życia, ale finalnie z tego zrezygnowano.

Unia zgodziła się też na wydawanie prawa jazdy osobom od 17. roku życia, ale pod warunkiem prowadzenia pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Ten musi mieć co najmniej 25 lat i przynajmniej 5-letni staż bez zakazu prowadzenia w przeszłości. Starszy kierowca musi być też w pełni trzeźwy.

Jeden system w całej Unii

Z perspektywy kierowców, szczególnie tych brawurowych, ważna jest też zmiana związana z karami. Do tej pory, gdy np. Polak złamał przepisy we Włoszech i odebrano mu tam uprawnienia, to w większości przypadków nie obowiązywało to w Polsce. To ma się zmienić.

Nowe regulacje mają ułatwić wymienianie się informacjami między krajami członkowskimi Unii Europejskiej i tym samym lepsze egzekwowanie kar. Jeśli jakiś kraj wyda zakaz prowadzenia auta, to taka informacja trafi do państwa, które wydało dokument.

Elektroniczne prawo jazdy