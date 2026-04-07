Teufel pokazał MOTIV GO 2. Zagra mocniej, niż wskazuje jego rozmiar
Firma Teufel zaprezentowała odświeżoną wersję swojego popularnego przenośnego głośnika stereo, czyli model MOTIV GO 2. Nowe urządzenie łączy ulepszoną łączność bezprzewodową i długi czas pracy na baterii z elegancką, wytrzymałą obudową.
Za jakość dźwięku w nowym modelu MOTIV GO 2 odpowiadają dwa przetworniki pełnozakresowe (60 - 20000 Hz) oraz dwie pasywne membrany basowe, aa producent obiecuje żywe brzmienie stereo z wyczuwalną głębią. Co więcej, Teufel zastosował autorską technologię Dynamore, która po aktywacji wirtualnie poszerza scenę dźwiękową znacznie poza fizyczne rozmiary samej obudowy. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie wyjątkowo potężnego i przestrzennego dźwięku z tak kompaktowego urządzenia. Całkowita moc wyjściowa (RMS) wynosi 20 W.
Teufel MOTIV GO 2 wykorzystuje standard Bluetooth 5.3 wraz z obsługą kodeka AAC, co gwarantuje wysoką jakość bezprzewodowego przesyłania muzyki z popularnych serwisów streamingowych. Wsparcie dla technologii Google Fast Pair pozwala na łatwe parowanie głośnika ze smartfonami. Użytkownicy mogą konfigurować parametry i sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na obudowie lub z poziomu aplikacji mobilnej Teufel Go.
Głośnik otrzymał certyfikat szczelności IPX5, dzięki czemu jest w pełni odporny na strumienie wody i bez obaw można go używać w kuchni, łazience lub plenerze. Aluminiową konstrukcję pokryto odporną na zarysowania tkaniną, co znacznie ułatwia codzienne czyszczenie i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie.
Wbudowany akumulator wystarcza na maksymalnie 15 godzin odtwarzania w trybie Eco, a wielofunkcyjny port USB-C służy nie tylko do szybkiego ładowania, ale również do przewodowego przesyłania dźwięku.
Polska cena i dostępność
Głośnik Teufel MOTIV GO 2 jest już oficjalnie dostępny w sprzedaży w rekomendowanej cenie 999 zł. Urządzenie można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym producenta, a także stacjonarnie w warszawskim salonie Audiomagic. Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: klasyczne Night Black i White Silver oraz zupełnie nowy odcień Soft Lavender.