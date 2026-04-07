Teufel pokazał MOTIV GO 2. Zagra mocniej, niż wskazuje jego rozmiar

Za jakość dźwięku w nowym modelu MOTIV GO 2 odpowiadają dwa przetworniki pełnozakresowe (60 - 20000 Hz) oraz dwie pasywne membrany basowe, aa producent obiecuje żywe brzmienie stereo z wyczuwalną głębią. Co więcej, Teufel zastosował autorską technologię Dynamore, która po aktywacji wirtualnie poszerza scenę dźwiękową znacznie poza fizyczne rozmiary samej obudowy. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie wyjątkowo potężnego i przestrzennego dźwięku z tak kompaktowego urządzenia. Całkowita moc wyjściowa (RMS) wynosi 20 W.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teufel MOTIV GO 2 wykorzystuje standard Bluetooth 5.3 wraz z obsługą kodeka AAC, co gwarantuje wysoką jakość bezprzewodowego przesyłania muzyki z popularnych serwisów streamingowych. Wsparcie dla technologii Google Fast Pair pozwala na łatwe parowanie głośnika ze smartfonami. Użytkownicy mogą konfigurować parametry i sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na obudowie lub z poziomu aplikacji mobilnej Teufel Go.

Głośnik otrzymał certyfikat szczelności IPX5, dzięki czemu jest w pełni odporny na strumienie wody i bez obaw można go używać w kuchni, łazience lub plenerze. Aluminiową konstrukcję pokryto odporną na zarysowania tkaniną, co znacznie ułatwia codzienne czyszczenie i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie.

Wbudowany akumulator wystarcza na maksymalnie 15 godzin odtwarzania w trybie Eco, a wielofunkcyjny port USB-C służy nie tylko do szybkiego ładowania, ale również do przewodowego przesyłania dźwięku.

Polska cena i dostępność