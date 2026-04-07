Honor z nowym flagowcem w Polsce. Snapdragon 8 Gen 5 i bateria 10100 mAh
Firma Honor wprowadza do Polski swój nowy, flagowy tablet MagicPad 4. To jeden z najciekawszych modeli w swojej kategorii, choć cena też nie jest mała.
Równolegle z zapowiedzią sprzedaży telefonu Honor 600 Lite producent zapowiedział w polskich sklepach sprzęt z innej kategorii – świetnie wyposażony tablet Honor MagicPad 4. Nowość przyciąga uwagę nie tylko cienką obudową, ale również dużym ekranem OLED, topowym układem SoC, potężną baterią oraz dodatkowymi akcesoriami.
Płaski i lżejszy od iPada Air
Tablet Honor MagicPad 4 ma zaledwie 4,8 mm grubości i waży 450 gramów, jest więc jednym z najlżejszych i najsmuklejszych urządzeń tego typu. Producent chwali się, że jego nowość jest lżejsza nawet niż iPada Air 11. z kolei w pełnej konfiguracji, z klawiaturą i rysikiem, całość waży około 852 g, co sprawia, że cały zestaw jest lżejszy niż 13-calowy MacBook Air.
Honor MagicPad 4 od razu zwraca też uwagę dużym wyświetlaczem OLED o przekątnej 12,3 cala i rozdzielczości 3000 x 1920 pikseli, który zajmuje aż 93 procent powierzchni przedniego panelu. W grach atutem może się okazać odświeżanie 165 Hz.
Ekran zapewnia szczytową jasność HDR dochodzącą do 2400 nitów, a w trosce o wzrok użytkowników producent zadbał o zaawansowane ściemnianie PWM 5280 Hz oraz certyfikowane technologie redukujące emisję szkodliwego światła niebieskiego.
Sprzęt debiutuje jako pierwszy na świecie tablet napędzany układem Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), którego optymalną temperaturę pracy utrzymuje rozbudowany system chłodzenia Honor Ice Cooling System. Łączność zapewnia Wi-Fi 7.
Za dostarczanie energii odpowiada pojemne ogniwo 10100 mAh, które sprawnie uzupełnimy z mocą 66 W. Obiecująco zapowiada się też zaplecze audio, które obejmuje osiem głośników ze wsparciem Spatial Audio oraz obecność modułu Bluetooth 6.0 z obsługą najlepszych rynkowych kodeków, takich jak aptX Lossless, LDAC czy LHDC 5.0.
Honor MagicPad 4 pracuje pod kontrolą systemu MagicOS 10 bazującego na Androidzie 16, a producent obiecuje zapewnić aż sześcioletnie wsparcie w zakresie aktualizacji oprogramowania oraz łatek bezpieczeństwa.
Przydatnym narzędziem jest dedykowany tryb PC Mode, który po aktywacji zmienia interfejs w środowisko desktopowe oferujące zarządzanie plikami na poziomie komputera, zaawansowaną obsługę wielu okien oraz pełne wsparcie dla myszy.
Przewagę w codziennej pracy dają też funkcje sztucznej inteligencji do generowania notatek ze spotkań oraz Honor Connect, która pozwala na bezproblemową wymianę danych z urządzeniami marki Apple, w tym z iPhone'ami i komputerami Mac.
Honor MagicPad 4 – jak cena w Polsce?
Oficjalna sprzedaż tabletu Honor MagicPad 4 w Polsce rozpocznie się już 9 kwietnia 2026 roku, a klienci będą mogli wybierać między szarą oraz białą wersją kolorystyczną. Urządzenie wyposażone w 12 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane wyceniono na 3899 złotych, a w standardowym opakowaniu sprzedażowym znajdziemy od razu rysik Magic-Pencil 4s oraz etui ze zintegrowaną klawiaturą Smart Keyboard.
Z myślą o pierwszych nabywcach przygotowano ofertę premierową trwającą do 26 kwietnia, w ramach której tablet można kupić o 400 złotych taniej, a do zestawu dodawana jest darmowa ładowarka sieciowa Honor SuperCharge 66 W. Urządzenie będzie dostępne w sieci X-kom oraz w HONORSTORE.pl.