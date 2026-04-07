Lidl nie wybrzydza. Przyjmują butelki nieobjęte kaucją

Nowe wytyczne dla klientów Lidla

Oprócz butelek objętych systemem kaucyjnym, Lidl w wybranych sklepach sieci przyjmuje również opakowania nieobjęte kaucją. Do automatów można wrzucać butelki o pojemności od 0,3 do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra. Ważne jest, aby na produktach nie widniało logo systemu kaucyjnego.

Z akcji wyłączone są specyficzne rodzaje opakowań. Automat odrzuci butelki i puszki po produktach mlecznych, takich jak jogurty, kefiry czy mleko. System nie przyjmuje również opakowań po olejach jadalnych oraz syropach.

Zmiany w regulaminie obowiązują w wybranych sklepach stacjonarnych od 1 kwietnia 2026 roku.

Jak przygotować opakowania do automatu?

Kluczowym warunkiem przyjęcia odpadów jest ich stan fizyczny. Butelki i puszki nie mogą być istotnie zgniecione ani uszkodzone. Muszą zachować swój oryginalny kształt, aby mechanizm urządzenia mógł je poprawnie zidentyfikować. Każde opakowanie musi posiadać oryginalną etykietę producenta z czytelnym kodem kreskowym.

Przed oddaniem butelki należy ją całkowicie opróżnić i wyczyścić. Zabrudzenia, które utrudniają ocenę wagi lub materiału, mogą stać się powodem odrzucenia odpadu przez maszynę. Opakowania plastikowe można oddawać z nakrętką lub bez niej. Pracownicy sklepów nie uczestniczą w tym procesie i nie wydają kuponów ręcznie.

Wartość kuponu i zasady realizacji

Za każde poprawnie oddane opakowanie klient otrzymuje 10 groszy. Kwota ta jest sumowana i wydawana w formie jednego kuponu drukowanego przez automat. Maksymalna wartość takiego bonu podczas jednej transakcji wynosi 70 złotych. Odpowiada to oddaniu 700 sztuk opakowań jednocześnie.

Realizacja środków odbywa się wyłącznie w tym samym sklepie, w którym wydrukowano kupon. Bon jest ważny przez 30 dni od daty uzyskania. Podczas zakupów można wykorzystać więcej niż jeden kupon na jednym paragonie. Warto jednak pamiętać, że wartość zakupionych towarów musi być wyższa niż kwota na bonie.

Czas trwania akcji i reklamacje

Obecny etap programu zbierania opakowań spoza systemu kaucyjnego potrwa do 30 czerwca 2026 roku. Sieć zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia. W przypadku skrócenia terminu, stosowna informacja pojawi się na automatach oraz stronie internetowej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Klienci mają prawo do składania reklamacji, jeśli proces wydawania lub realizacji kuponów przebiega niezgodnie z regulaminem. Zgłoszenia można składać osobiście w dowolnym sklepie, listownie lub telefonicznie. Lidl ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi klientowi.